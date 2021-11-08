专家：对人类健康影响“难以想象” 气候变化或加剧高温饥饿与缺水问题

伦敦卫生与热带医学院的海恩斯警告，北极永久冻土加速融化，还可能释放所谓的“玛土撒拉生物”，即冰封已久、可能致命的细菌和病毒，“我们不知道这会对人类健康有什么后果”。

（格拉斯哥路透电）科学家和卫生官员在第26届联合国气候变化大会（COP26）上警告，气候变化可能加剧从极端高温、饥饿到用水短缺等问题，给人类健康带来“难以想象”的后果。

他们指出，世界必须通过一系列广泛变革，包括使城市更“亲步行”和“亲骑行”、改变饮食习惯、更多的使用可再生能源等，来遏制全球暖化、维护健康，并改善数十亿人的生活。

实现这些转变不仅需要许多资金和努力，更重要的是必须让传统上不涉及健康领域的人也参与进来，例如各国的交通部长。

英国气候变化健康联盟主席史密斯形容，交通部长在某些方面可能“比卫生部长还像卫生部长”，因为他们对于空气污染和民众出行方式的选择具有很大影响力。

伦敦卫生与热带医学院的海恩斯指出，减排、适应气候威胁和应对健康问题的工作往往是分开进行的，但“我们需要这些人共同努力，以寻求综合解决方案”。

例如，在城市贫困地区增加树木和吸水绿地，能同时应对社会不平等以及洪水和高温的风险，还能起到促进自然生态和改善人们心理健康的作用。

专家：气候变化对心理健康产生“破坏性影响”

海恩斯说，气候变化正在导致各种健康威胁加剧，并对人们的心理健康产生了“破坏性影响”。

他警告，北极永久冻土加速融化，还可能释放所谓的“玛土撒拉生物（Methuselah organisms）”，即冰封已久、可能致命的细菌和病毒，“我们不知道这会对人类健康有什么后果”。

空气污染是气候变化导致的最大健康威胁之一，每年约有700万人因吸入肮脏空气死亡。

世界卫生组织气候和健康部门负责人坎贝尔兰德罗姆指出，结束对化石燃料业的补贴能大幅改善空气污染问题。

“我们必须停止把钱花在错的事情，开始把钱花在对的事情上。”

目前，许多医生和医院已在设法减排。温室气体排放量占全国约5％的英国国民保健制度（NHS）就定下在2045年实现净零碳排放的目标，具体措施包括提高建筑物的能源效率、要求供应商减排、减少运输排放等。

全球气候与健康联盟执行主任米勒强调，更多的国家必须在制定气候计划时考虑到健康威胁，而减排将是遏制这些健康风险的关键。

“COP26上做出的决策，将在未来多年决定人们的健康和福祉。”