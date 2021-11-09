全球累计病例破2亿5000万起 东欧国家疫情严重反弹

（日内瓦综合电）全球累计冠病确诊病例昨天破2亿5000万起，一些东欧国家的疫情严重反弹。

路透社的分析显示，过去三个月，全球平均每日新增病例下降了36％，尽管病毒扩散的速度有所放缓，但由于德尔塔变种毒株的传染性较强，平均每90天仍有5000万人受感染。之前，全球在疫情暴发后经过近一年时间才累计首5000万起病例。

公共卫生专家相信，由于越来越多人接种了冠病疫苗和感染过冠病，许多国家已渡过最糟的阶段。

世界卫生组织流行病学家范克尔霍夫说：“我认为从现在至2022年底，疫情会受到控制……我们可以将严重疾病与死亡病例大大减少。”

不过专家警告，随着天气转冷，加上人们在来临佳节期间普遍聚会，接下来确诊病例可能再次上升。

根据路透社的分析，在240个国家中，55个的感染率仍在上升，一些国家如俄罗斯、乌克兰及希腊的新增病例仍处于或接近两年来的历史新高。

东欧的疫苗接种率是全球最低的区域之一。分析说，全球超过一半的新增病例就在欧洲，平均每四天增加约100万起。

现在全球各地疫苗接种的进度不一。根据Our World in Data的数据，全球超过一半人口仍未接种首剂疫苗。在低收入国家中，少于5％人口接种至少一剂疫苗。世卫组织和其他援助组织上月向二十国集团（G20）主要成员国的领导人求助，呼吁提供资金援助，以便在未来一年为较贫穷国家提供所需的疫苗、测试及医疗品。