专家：默克辉瑞口服药无法取代疫苗所提供保护

（芝加哥／悉尼综合电）美国制药公司默克（Merck）和辉瑞的口服冠病药物已证明若尽早服用，可降低重症或死亡风险，但专家提醒，这类治疗药物无法取代疫苗所提供的保护。

美国纽约市立大学公共卫生学院最近对3000名民众展开的调查显示，每八名受访者就有一人表明宁愿吃药也不愿接种疫苗。

不过，美国贝勒医学院的疫苗专家霍特兹指出：“完全依赖抗病毒药物有点像掷骰子。显然的，这比什么都不做来得好，但这是个高风险的游戏。”

口服药物须染病初期服用才能阻止病毒在体内复制

路透社访问的六名传染病专家都对冠病出现有效的新疗法表示欢迎，但他们也认为这类口服药物不能替代疫苗，其中一个主要原因是口服药物必须在染病初期就服用，才能阻止病毒在体内复制。

传染病专家冈德解释说：“一旦你出现呼吸急促或其他导致你住院的症状，你就处于免疫功能失调的阶段，抗病毒药物到时真的无法提供太大帮助。”

霍特兹也指出，许多冠病患者在染病初期感觉无碍，可能没有意识到他们的氧气水平正在下降，而这是炎症阶段已经开始的最初迹象之一。他说：“很多时候，你不会意识到自己生病了，直到为时已晚。”

乔治·华盛顿大学的公共卫生教授温麟衍说：“辉瑞（口服药）的出现是个好消息。它与疫苗接种相辅相成，但无法取而代之。”

辉瑞总裁艾伯乐则指出，选择不接种疫苗“将是悲惨的错误”。他说：“这些是疗法，是治疗不幸生病的人。这不应该成为你不保护自己，让自己、家人和社会处于危险之中的理由。”

入加护病房或死亡概率 未接种者是已接种者16倍

澳大利亚一份报告结果显示，未接种疫苗者感染冠病后进入加护病房或死于冠病的概率是已接种者的16倍，当地官员因此促请民众尽快接种疫苗。

新南威尔士州卫生部门公布的数据显示，在截至10月初的四个月内，因感染德尔塔病毒而病逝的412人，平均年龄为82岁，已完成两剂疫苗接种的只占11%。

进入加护病房的人当中，完成两剂疫苗接种者占3%。在今年6月16日至10月7日之间检测到的6万多名冠病患者当中，未接种疫苗者占63%以上。

新州首席卫生官员钱特在声明中说：“接种两剂疫苗的年轻人受感染的概率较低，几乎不会出现重症，但同个年龄层而未接种疫苗者，感染冠病和须住院治疗的风险较高。”