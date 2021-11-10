升温快雨量减野火频密 亚马逊雨林或面临死亡威胁 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月10日 5:00 AM 亚马逊雨林孕育了300多万个物种，如果雨林毁灭，里面的动植物也难逃厄运。到那时，游客进入亚马逊雨林或附近的潘塔纳尔湿地，恐怕就不能像现在这样容易看到美洲豹（左下角）等珍禽异兽了。（法新社） 字体大小: 小 中 大 亚马逊雨林是全球生物多样性最丰沛的地方，孕育了300多万个物种。但是，人为毁林、野火和气候变化的恶性循环，正在对亚马逊造成严重破坏，并威胁到雨林里动植物的生存。亚马逊生态学家贝伦古尔指出，研究显示，过去40年亚马逊东南部在旱季的气温上升了2.5摄氏度，比《巴黎协定》定下的1.5摄氏度升幅还要高。在亚马逊东北部，旱季高峰期（8月至10月）的降雨量减少了34%。“所有这一切意味着，如果气候更热更干燥，森林里将发生更多火灾。这是个恐怖的恶性循环。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 亚马逊雨林 气温 绝食请命 拯救地球 早说