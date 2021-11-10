升温快雨量减野火频密 亚马逊雨林或面临死亡威胁

亚马逊雨林是全球生物多样性最丰沛的地方，孕育了300多万个物种。但是，人为毁林、野火和气候变化的恶性循环，正在对亚马逊造成严重破坏，并威胁到雨林里动植物的生存。

亚马逊生态学家贝伦古尔指出，研究显示，过去40年亚马逊东南部在旱季的气温上升了2.5摄氏度，比《巴黎协定》定下的1.5摄氏度升幅还要高。在亚马逊东北部，旱季高峰期（8月至10月）的降雨量减少了34%。“所有这一切意味着，如果气候更热更干燥，森林里将发生更多火灾。这是个恐怖的恶性循环。”