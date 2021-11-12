发表联合宣言为格拉斯哥带来曙光 中美誓言未来10年合作应对气候危机

中美计划在五大方面展开合作，包括确立减少温室气体排放的相关法规框架与环境标准、将清洁能源转型的社会效益最大化、推动鼓励终端用户行业脱碳和电气化的政策。两国同意建立气候行动工作组，包括定期举行会议，在今后10年强化具体行动。

（格拉斯哥综合电）中国与美国这两个全球最大碳排放国出乎意料地在联合国气候变化大会（COP26）发表联合宣言，承诺确保峰会圆满成功，并矢言未来10年会通过多边合作，共同应对气候危机。

根据中美周三宣布的联合宣言，中国将在2026年至2030年的五年内开始逐步淘汰煤炭的使用，并减少温室气体甲烷的排放。

意外宣言让国际社会感鼓舞

中美计划在五大方面展开合作，包括确立在21世纪20年代减少温室气体排放的相关法规框架与环境标准、将清洁能源转型的社会效益最大化、推动鼓励终端用户行业脱碳和电气化的政策。两国同意建立气候行动工作组，包括定期举行会议，在今后10年强化具体行动。

中美就气候危机发布联合宣言，令外界感到意外。由于中国国家领导人习近平没有出席此次大会，使人们降低了对这次峰会成果的预期。中美的宣布扭转了气候大会谈判停滞的气氛。

联合国秘书长古特雷斯表示鼓舞，他发推文说：“应对气候危机需要国际合作与团结，这是朝正确方向迈出的重要一步。”

美国气候问题特使克里与中国首席气候谈判代表解振华周三各自举行记者会，强调中美将共同努力、加快减排步伐，以实现2015年巴黎协定的目标，把全球平均气温升幅控制在2摄氏度以内。

解振华说，双方将共同努力并与各方一道确保气候大会取得成功，“推动达成一项既有雄心又均衡的成果”。

他说，中国将推动减排目标，包括制定一项有关甲烷的全国计划。

曾经担任美国国务卿的克里在较－后召开的记者会上说：“我们会共同致力于使COP26取得成功，包括某些雄心勃勃的要素……现在的每一步都很重要，一个漫长的旅程在等着我们。”

克里与解振华透露，中美联合宣言是双方30多次谈判的产物。两国的外交官过去一年频繁接触，克里更两次亲往中国为格拉斯哥峰会做准备。克里4月访华后，中美曾发表了处理气候危机的联合声明。

分析认为，中美达成协议对美国总统拜登来说是个政治胜利。美国在前总统特朗普时期退出了巴黎协定，拜登上台后即争取恢复美国在气候问题上的领导地位。

欧盟的气候政策负责人蒂默曼斯说，中美协议带来了希望。“当人类今日面对着最大挑战时，那些在许多领域存在分歧的国家找到了共同点，这非常令人鼓舞……肯定有助于我们在气候会议上达成协议。”

伦敦智库英国皇家国际关系事务研究所的能源、环境与资源治理研究主任李永怡说，中美携手合作处理减排问题是个好消息。“但单靠联合宣言还无法成事。华盛顿与北京面对的真正考验是，两国在格拉斯哥这里会尽多大的力来推动各方达成一个可实现1.5摄氏度目标的方案。”