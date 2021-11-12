美国制裁柬埔寨两军事将领 指他们涉中国基地工程贪污案

来自 / 联合早报

发布 / 2021年11月12日 5:00 AM

柬埔寨西哈努克省的云壤海军基地如今成了中美之间的另一个争执点。（路透社）
柬埔寨西哈努克省的云壤海军基地如今成了中美之间的另一个争执点。（路透社）

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（华盛顿彭博电）美国宣布制裁柬埔寨两名军事将领，指他们在一个与中国有关的海军基地的建设工程中贪污舞弊。

美国财政部周三发布声明称，柬埔寨国防部军事技术装备总局局长邵彼伦和皇家海军司令翁桑坎2020年和2021年与其他官员合谋，虚报云壤（Ream）海军基地一个建设项目的成本，中饱私囊，美国政府因此决定冻结两人在美国的资产，并禁止美国企业与他们来往和交易。

云壤基地位于西哈努克市东南部，中柬企业正在西哈努克省合作开发经济特区。2019年有报道称，柬埔寨与其主要投资国中国签署一份秘密协议，允许中国武装部队独家使用云壤基地的一部分。这个消息就成了中美关系紧张的另一个导因。

柬方否认与北京签署了这样的协议，中国国防部也强调中方没有在柬埔寨建军事基地。去年，美国在该基地建造以象征美柬友谊的军事设施被柬方夷为平地，引起美国不满。

美国财政部在周三发出的声明中说：“最近在柬埔寨的事态发展，包括日益严重的系统性贪腐、跨国有组织犯罪和侵犯人权，威胁到美国的国家安全利益，以及柬埔寨和区域的经济成长与繁荣。”

美国财政部还联同国务院以及商务部发布了一份商业警示，告诫已在柬埔寨或考虑到柬埔寨做生意的美国企业，避免与涉及腐败商业行为、犯罪活动和侵犯人权的实体接触。

美国评估柬重新受惠“普遍优惠制”资格

美国贸易代表办公室下来对柬埔寨重新受惠于美国“普遍优惠制”（Generalized System of Preferences，GSP）的资格进行评估。柬埔寨的这个贸易优惠资格已在去年底期满失效。

根据这个普惠制，美国允许发展中国家多达5000种产品免税入口，以扶持这些国家的经济增长。

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