美国制裁柬埔寨两军事将领 指他们涉中国基地工程贪污案

（华盛顿彭博电）美国宣布制裁柬埔寨两名军事将领，指他们在一个与中国有关的海军基地的建设工程中贪污舞弊。

美国财政部周三发布声明称，柬埔寨国防部军事技术装备总局局长邵彼伦和皇家海军司令翁桑坎2020年和2021年与其他官员合谋，虚报云壤（Ream）海军基地一个建设项目的成本，中饱私囊，美国政府因此决定冻结两人在美国的资产，并禁止美国企业与他们来往和交易。

云壤基地位于西哈努克市东南部，中柬企业正在西哈努克省合作开发经济特区。2019年有报道称，柬埔寨与其主要投资国中国签署一份秘密协议，允许中国武装部队独家使用云壤基地的一部分。这个消息就成了中美关系紧张的另一个导因。

柬方否认与北京签署了这样的协议，中国国防部也强调中方没有在柬埔寨建军事基地。去年，美国在该基地建造以象征美柬友谊的军事设施被柬方夷为平地，引起美国不满。

美国财政部在周三发出的声明中说：“最近在柬埔寨的事态发展，包括日益严重的系统性贪腐、跨国有组织犯罪和侵犯人权，威胁到美国的国家安全利益，以及柬埔寨和区域的经济成长与繁荣。”

美国财政部还联同国务院以及商务部发布了一份商业警示，告诫已在柬埔寨或考虑到柬埔寨做生意的美国企业，避免与涉及腐败商业行为、犯罪活动和侵犯人权的实体接触。

美国评估柬重新受惠“普遍优惠制”资格

美国贸易代表办公室下来对柬埔寨重新受惠于美国“普遍优惠制”（Generalized System of Preferences，GSP）的资格进行评估。柬埔寨的这个贸易优惠资格已在去年底期满失效。

根据这个普惠制，美国允许发展中国家多达5000种产品免税入口，以扶持这些国家的经济增长。