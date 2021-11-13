德国第四波疫情暴发 主要由未接种者染疫引起

（柏林综合电）德国面对第四波疫情暴发，主要是未接种冠病疫苗者受感染引起的。据报当地一家医院接收的冠病病患近几周上升三倍，近半数需要呼吸机，每一个都未接种疫苗。

德国总理默克尔周四（11月11日）提醒民众，尚未接种疫苗者必须明白，他们有社会责任保护他人。

默克尔表示，疫情与气候变化的挑战相似，在刚开始的阶段，难以察觉其严重性。因此当疫情开始暴发，就必须立即采取行动加以控制。

目前接种率低于70％ 专家：至少需85％人口接种

传染病专家赫罗德周四说，新增病例快增，主要是因为疫苗接种率低。她指出，拒绝接种疫苗的民众来自各阶层，“他们不信任疫苗、不信任国家，他们通常难以通过公共宣传活动接触得到。”

赫罗德连同其他科学家，之前针对第四波疫情冲击进行了模拟估算，他们早在今年初夏就警告，面对传染力很强的德尔塔变种病毒，德国总人口中至少85％须完成接种疫苗，才可以避开一场公共卫生危机。

她说：“现在我们的疫苗接种率仍低于70％。我不晓得时间是否足够，面对疫情，我怕我们已经落败了。”

德国的疫苗接种率，在西欧国家中是最低的。德国近日确诊病例不断快速增加，尤其周四通报新增超过5万起病例，达历来新高。联邦政府已经吁请各州当局采取进一步措施遏制疫情。