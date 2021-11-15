新德里空气污染严重 学校停课一周并可能实施封锁措施 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月15日 5:00 AM 印度首都新德里空气污染严重，持续多日的雾霾天气令总统府所在的国王大道（Rajpath）能见度很低，四周景色一片朦胧。（路透社） 字体大小: 小 中 大 印度首都新德里空气污染严重，当局宣布学校停课一星期，并考虑实施封锁措施，保护民众免受污害。新德里首席部长凯吉里瓦尔13日指出，关闭学校是为了保护学生，这项措施将从今天起生效。此外，工地建筑活动禁止施工四天，政府机构工作人员须在家办公，私人领域也受促跟进此措施。新德里的空气质量向来不好，本月初多地不顾禁令燃放烟火庆祝排灯节（又称屠妖节）后，加剧了空气污染。上周六，新德里空气中的悬浮颗粒PM2.5的水平超过了每立方米300微克，是世界卫生组织规定的安全上限的20倍。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 印度 新德里 空气污染 封锁 以色列公司推出应用 让民众捡垃圾换奖励券 早说