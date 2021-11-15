新德里空气污染严重 学校停课一周并可能实施封锁措施

印度首都新德里空气污染严重，当局宣布学校停课一星期，并考虑实施封锁措施，保护民众免受污害。

新德里首席部长凯吉里瓦尔13日指出，关闭学校是为了保护学生，这项措施将从今天起生效。此外，工地建筑活动禁止施工四天，政府机构工作人员须在家办公，私人领域也受促跟进此措施。

新德里的空气质量向来不好，本月初多地不顾禁令燃放烟火庆祝排灯节（又称屠妖节）后，加剧了空气污染。上周六，新德里空气中的悬浮颗粒PM2.5的水平超过了每立方米300微克，是世界卫生组织规定的安全上限的20倍。