《格拉斯哥气候公约》通过 全球有望避开气候变暖最严重影响

该协议承认，迄今为止各国做出的减排承诺，远不足以避免全球气温升幅超过工业化前的1.5摄氏度。为此，它要求各国政府在明年底之前加强减排目标，而不是像以前那样五年一次更新目标。

（格拉斯哥综合电）经过两个多星期的紧张谈判，近200个国家周六（11月13日）通过了《格拉斯哥气候公约》。东道国英国说，该协议将使全球避开气候变暖最严重影响的希望继续存在。

该协议承认，迄今为止各国做出的减排承诺，远不足以避免全球气温升幅超过工业化前的1.5摄氏度。为此，它要求各国政府在明年底之前加强减排目标，而不是像以前那样五年一次更新目标。

该协议文本首次要求各国减少对煤炭的依赖并取消化石燃料补贴，这是将目标对准了导致人为气候变化的主要驱动因素的能源。

不过，相关措辞存在争议。印度要求该协议呼吁各国“逐步减少”使用，而不是“逐步淘汰”有增无减的煤炭。这引发多国不满，但大家为挽救协议，最终同意了该请求。

在关于“低效补贴”方面，协议保留“逐步淘汰”的措辞。但关于如何定义“有增无减”和“低效”的问题仍未解决。

该协议在穷国和脆弱国家要求对排放负有最大责任的富国做出赔偿方面，取得一些进展。例如，协议要求富国最迟在2025年，把它们为贫穷国家提供的气候融资，从2019年的水平增加至少一倍。

大会也首次在协议的封面部分提到所谓的“损失和损害”。这是指一些国家因气候变化而承受的成本，这些国家多年来一直希望得到补偿以帮助它们应对气候变化。不过，根据协议，发达国家基本上只是同意继续讨论这个课题。

为碳市场制定规则 谈判代表达成协议

谈判代表达成了一项为碳市场制定规则的协议，可能释放数万亿美元用于保护森林、建设可再生能源设施，以及其他应对气候变化的项目。

根据协议，各方将实施一些措施以确保在国家排放目标下不会重复计算信用额度，但不会对国家之间的双边贸易征税，以便为气候适应提供经费。谈判人员还同意，2013年之前发放的信用额不会结转。这可确保不会有太多旧的信用额度充斥市场并鼓励购买额度，而不是做出新的减排安排。

美国和欧盟发起一项全球甲烷减排倡议，约100个国家承诺到2030年将甲烷排放量从2020年的水平减少30%。

全球两大碳排放国美国和中国宣布，在气候变化措施方面进行合作。

企业和投资者自发做出一系列承诺，将逐步淘汰汽油驱动汽车、使航空旅行脱碳、保护森林并确保更可持续的投资。