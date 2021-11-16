知情者透露 习拜会或在中短期问题寻求共识

（华盛顿综合讯）美国总统拜登和中国国家主席习近平定美东周一晚上7时45分（新加坡周二上午8时45分）举行视频会晤。据知情者透露，除了表现出善意姿态以外，两位领导人可能在一些中短期问题上寻求共识，以减少摩擦，同时在包括朝鲜和伊朗等更广泛的地缘政治问题上达成一致。

美国负责东亚和太平洋事务的前助理国务卿洛德说：“双方都承认彼此之间存在真正分歧，他们将进行竞争，但保持和平和分寸是至关重要的，他们都不希望陷入战争。”

尽管中美双方都没有公开议程，并试图淡化外界预期，但此次会晤仍有可能为中美双边工作小组近期针对一些较容易解决的问题所提出的倡议开绿灯。一名驻华盛顿外交官说：“此次会议确实可能针对中美贸易关系中的特定问题给出‘甜头’。”

此次会议也为拜登和习近平提供展现善意的机会，两人可能就一系列棘手的地区和全球地缘政治安全议题表明合作的意愿。

香港中文大学教授林和立告诉美国政治新闻网站Politico：“仅仅是确认两国可以站在同一立场上，并至少愿意就朝鲜、伊朗，甚至在某种程度上就阿富汗问题展开谈判是很重要的，这将表明两国在极端竞争之外仍存在合作的领域。”

不过，此次会晤预料不会就可能破坏会议的热点问题进行有意义的讨论。林和立说：“针对争议性议题，尤其是台湾海峡或南中国海的地缘政治问题，北京整体上非常激进的力量投放，我认为不会有共识。在人权、新疆和香港问题上，双方只会各持己见，因为在这些问题上没有真正的回旋余地。”

英国广播公司（BBC）指出，拜登预料将要求习近平承诺维持两岸和平，而作为交换，他也必须保证，美国在台湾主权问题上不采取任何立场。中国媒体则强调，台湾问题是中国的红线，习近平预计会警告美国应在这方面“后撤”。

《环球时报》分析认为，此次会晤将决定中美关系未来的发展方向，包括确定可以扩大合作以及必须控制争端的领域，但无法完全缓解两国紧张关系。

林和立则预计：“在习拜会后，两国至少会形成双方高官更频繁地举行部长级别或内阁级别会议的趋势，类似于奥巴马时期的情况……这将是一大进展。”