格拉斯哥气候大会达成协议 约翰逊：公约标志煤炭发电开始终结

英国首相约翰逊说，《格拉斯哥气候公约》已成功将气温升幅“调低”至“约2摄氏度”——仍未能实现2015年《巴黎协定》将升温限制在1.5至2.0摄氏度的承诺。但他坚称1.5摄氏度的目标“仍可实现”。

（格拉斯哥／新德里综合电）英国首相约翰逊指出，各国在联合国气候大会的最后一刻达成协议“真正具有历史意义”，他认为这标志着“终结煤炭发电的开始”。不过，他也对未能争取到所有国家同意让煤炭走入历史表示失望。

身为本届气候大会东道主的约翰逊星期天在唐宁街首相府召开记者会总结大会成果时说，大多数与会国都“雄心满满”。

但他在未点名中国和印度的情况下说：“不是每个人都这样。可悲的是，这就是外交的本质……我们不能强迫主权国家做它们不想做的事。这最终是它们的决定，它们必须遵守。”

此次在苏格兰格拉斯哥召开的气候大会周六闭幕时，近200个与会国达成了一份协议，首次将全球变暖的罪魁祸首“化石燃料”和“煤炭”写入最终文本。

不过，在中国和其他依赖煤炭的发展中国家的支持下，印度拒绝了要求“逐步淘汰”燃煤发电的条款，结果最终案文改为“逐步减少”。

约翰逊说：“对我这个说英语的人而言，无论使用‘逐步减少’（phase down）还是‘逐步淘汰’（phase out），并没有太大区别。它们前进的方向差不多一样。”他说，本届大会已支持减少使用燃煤发电，并得到个别国家以实际行动支持。“当你把所有这些加在一起时，毫无疑问，格拉斯哥已经为煤电敲响了丧钟。”

他也说，《格拉斯哥气候公约》已成功将气温升幅“调低”至“约2摄氏度”——仍未能实现2015年《巴黎协定》将升温限制在1.5至2.0摄氏度的承诺。

但约翰逊坚称1.5摄氏度的目标“仍可实现”。“尽管我们有各种分歧，但不可否认的是，世界正朝着正确的方向前进。”

格拉斯哥气候大会旨在达成一项协议，通过把地球升温控制在比工业化前不超过1.5摄氏度的水平。虽然最终协议勉强达到了这个标准，但与会者和观察家认为，最终能否取得成功将取决于达成协议的各国未来所采取的行动。

伦敦帝国理工学院格兰瑟姆研究所的研究主任罗格利说，世界正在“朝着正确的方向发展”。但他补充说：“我们需要开始行动，全球排放量需要立即、迅速且紧迫地下降。”

专家：经济增长需求助长印度对煤炭依赖

对于印度坚持只愿逐步减少使用煤炭，专家说，印度的经济增长需求助长了它对煤炭的依赖，印度优先考虑的是国家的经济增长而不是地球的未来。

新德里科学与环境中心的气候变化专家森古塔对法新社说，印度庞大人口尚未达到基本生活水平，过去10年，印度的煤炭消耗量增加了近一倍，现在印度煤炭仍为七成的电网供电。

印度总理莫迪虽然承诺停止使用煤炭，在格拉斯哥却对大会各国代表说，印度的目标是在2070年达到碳中和。这比中国的目标迟了10年，比起全球其他大排放国家迟了20年。

专家警告，如果不及早采取果断行动，印度的排放量将在未来几年飙升，进而破坏全球遏制气候暖化的努力。

印度是全球第三大排放国，造成空气污染严重，每年导致百多万人死亡，近期芝加哥大学的一项研究显示，空气污染很可能导致每10名印度人中，就有四人的人均寿命减少至少九年。