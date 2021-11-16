混打追加剂更好？数据会说话

新加坡卫生部最新研究结果显示，两剂辉瑞疫苗后，追加剂混打莫德纳疫苗，降低感染效果比追加辉瑞高出10个百分点。这项研究无疑为近期讨论热烈的“混打”策略，提供了有力佐证。

目前的主流混打搭配有哪些？效果如何？混打与单打一款疫苗的原理有何不同？副作用是否有更强？未来会有更多混打选择吗？zaobao.sg带你了解。

混打疫苗有哪些搭配？

目前的疫苗混打，主要分为三大阵营：信使核糖核酸（mRNA）疫苗混打、灭活疫苗与mRNA疫苗混打，以及腺病毒载体疫苗和mRNA疫苗混打。目前我国已有的搭配如下图：

mRNA疫苗混打，主要是指辉瑞疫苗和莫德纳疫苗的混合。从新加坡卫生部的研究结果来看，首两剂接种辉瑞疫苗后，追加辉瑞或莫德纳疫苗者，在本地占多数。

卫生部长王乙康11月15日公布研究结果时提到，由于先接种两剂莫德纳疫苗，再追加第三剂mRNA疫苗的样本太小，无法统计出相关组合的成效数据。新加坡所引进的mRNA疫苗以辉瑞居多，首两剂接种辉瑞的民众因此占多数。

根据卫生部研究，首两剂注射辉瑞疫苗者，如果追加剂依旧使用同款疫苗，冠病感染率能够进一步降低62％，但改用莫德纳的人，感染率可进一步降低72％。“感染率”是指有症状感染的概率。

灭活疫苗与mRNA疫苗混打，则主要为科兴或国药疫苗搭配辉瑞或莫德纳疫苗。这种组合常见于早期施打科兴或国药疫苗的国家如智利，在灭活疫苗对抗变异病毒有效性下降后，转而选择mRNA疫苗来提升保护力。

根据智利卫生部今年10月发布的数据，两剂科兴疫苗后混打辉瑞疫苗，可将疫苗有效性从54%提升至95%，而第三剂科兴疫苗只能将有效性提升到74%。“有效性”是指预防有症状感染的概率。

腺病毒载体疫苗和mRNA疫苗混打，是指阿斯利康疫苗和辉瑞或莫德纳疫苗的组合。由于多地接种阿斯利康疫苗后出现血栓死亡病例，再加上多剂之后人体会对腺病毒产生抗体，施打阿斯利康疫苗的国家，如英国和加拿大等，也开始选择混打mRNA疫苗作为追加剂。

有关这个组合的研究数据尚不足，但瑞典一项对医护人员首两剂混打阿斯利康和mRNA疫苗的研究显示，打完第一针阿斯利康后，第二剂混打辉瑞或莫德纳疫苗产生的刺蛋白抗体和中和抗体，比两针都打阿斯利康疫苗分别高出20倍和10倍。

混打原理是什么？

混打疫苗，在医学上称为异质加强剂（heterologous prime-boost），并不是一个新鲜的概念。

早期对人类免疫缺陷病毒（HIV）疫苗的研究就表明，与多剂量的单一疫苗相比，混打疫苗可以产生更广泛且有效的反应。

冠病的暴发让科学家有了更多试验混打可能性的机会。

阿斯利康疫苗在欧洲开始施打后，因不能排除血栓风险，官方遂建议欧洲年轻人第二针施打辉瑞疫苗。后来研究人员发现，混打阿斯利康和辉瑞产生的抗体水平，高于单打两剂阿斯利康。

中国国家食品和药物控制研究所在对灭活、腺病毒载体、mRNA和重组亚单位（recombinant subunit）四种疫苗进行混打测试后，发现混打可以增加中和抗体水平。该研究于今年3月发表在《新型微生物和感染》（Emerging Microbes & Infections）杂志。

也有冠病疫苗一开始就以混打为设计原理，例如全球首个异质加强剂疫苗——俄罗斯卫星V（Sputnik V）。不同于两针都使用相同给药机制的疫苗，俄罗斯卫星V采用两种不同的载体进行两次注射，以产生更持久的免疫力。

一名俄罗斯医护人员正准备施打俄罗斯卫星V疫苗。（法新社）

混打疫苗安全吗？副作用是否更强？

根据今年10月美国一项发表于医学预印本平台medRxiv的研究，完成接种后，再追加美国现有三种加强剂（辉瑞、莫德纳或强生疫苗）之一是安全的。研究还表明，某些特定的组合可能会产生更强的免疫反应。

美国食品与药物管理局（FDA）10月20日授权混打加强针时也强调，当局在研究国家过敏和传染病研究所（NIAID）提交的临床试验数据后，认为混打加强针的益处已超过已知和潜在风险。

副作用方面，一篇今年5月发表于《柳叶刀》的研究发现，混打疫苗可能引起更大的副作用反应。这些副作用包括发烧、疲劳、头痛、关节痛、肌肉痛等。

混打追加剂是未来趋势吗？

随着越来越多国家开放混打，并且更多新款疫苗投入使用，疫苗混打未来料变得更加普及。

除了目前已知的成效优势，在专家看来，混打追加剂还有以下三大优势。

首先，混打疫苗将提供更大的灵活性，提升全球接种率。虽然有超过100种疫苗正处于临床试验阶段，但是目前全球疫苗仍相当短缺。在疫苗供应不足且分配不均的情况下，通过接种另一款疫苗并获得同样强的保护力，将为疫苗接种工作，带来极大的灵活性。

第二，混打疫苗可能降低追加剂成本。当追加剂不再局限于一种特定的疫苗时，很有可能拉低疫苗价格，也会省去一定的运输和储存疫苗的成本。

第三，未来投入使用的蛋白类疫苗（protein-based vaccine）作为追加剂可能表现更好。墨尔本大学免疫学家惠特利（Adam Wheatley）在接受《纽约时报》采访时表示，蛋白质疫苗可以引起人体内抗体反应的强烈回忆，因此可能获得比单一疫苗更好的免疫效果。

新加坡今年1月已和美国制药公司诺瓦瓦克斯（Novavax）签订预购协定，购买该公司的重组蛋白疫苗，希望最迟在今年年底接收这款疫苗。（路透社）

尽管如此，目前有关混打疫苗的研究仍不多，且缺少数据支撑。在更多研究出炉后，对于怎样搭配追加剂将会有更确切的结论。