豪雨引发洪水泥石流 温哥华港铁路货运暂停营运

（渥太华综合电）加拿大最大港口温哥华港周二证实，所有进出该港口的铁路因洪水与泥石流而暂停营运，谷物、煤炭与钾肥等货运全部受到严重影响。

过去两天，加拿大不列颠哥伦比亚省连降豪雨，大部分地区星期天的降雨量达到20公分，引发洪水与泥石流，至少造成一人死亡、两人下落不明。加拿大两大铁路公司——太平洋铁路和加拿大国家铁路公司的营运路线也受阻。

温哥华港发言人波利克罗尼斯告诉记者：“由于不列颠哥伦比亚省内陆淹水，所有进出温哥华港的铁路都暂停营运。”

温哥华港平均每天运输价值4.4亿美元（约6亿新元）的货物，包括汽车等各类商品和生活必需品。加拿大也是全球最大谷物出口国之一，如今正是运送秋收谷物最繁忙的季节。

在温哥华东北部约160公里处的彭伯顿（Pemberton）附近，泥石流倾泻而下，淹没路面和车辆，至少一人丧命，具体伤亡人数不明。

此外，水患也导致多条高速公路关闭，包括所有通往温哥华的主要公路。官员表示，搜救人员正在瓦砾堆中寻找幸存者或其他伤亡人员。报道指，不列颠哥伦比亚省的天然气和石油管线虽未损坏，能源基础设施公司安桥（Enbridge）仍关闭部分天然气管道，作为预防措施。另外，每天运输多达30万桶原油的跨山输油管（Trans Mountain pipeline）也暂停运作。

紧邻不列颠哥伦比亚省的美国华盛顿州也传出豪雨灾情，迫使若干居民撤离家园避难，当地周一至少有15万户家庭停电。