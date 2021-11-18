疫情让印度医院受惠 医疗设施获改善

（巴加尔普尔路透电）第一波2019冠状病毒冲击印度时，把印度好些医院逼近崩溃边缘。疫情令印度许多地区的卫生基础设施的不堪状态受到关注，好些医院因此“因祸得福”。

位于印度比哈尔邦的巴加尔布尔东部地区的贾瓦哈拉尔尼赫鲁医学院和医院就像其他乡下医院一样，设施与人员不足暴露无遗。病房和重症加护病房挤满了病人和亲属，医生得靠武装保安护送，以防面对暴力事件。医生说，今年第二波疫情来袭时，这家约有800张床位、为数百万人服务的政府医院穷于应付。

比哈尔邦的医疗设施在全国排在后头，在疫情迫使中央政府正视卫生设施长期投资不足的问题后，医院得以获得生机。

这家医院现在已经有了自己的氧气制造配备，多年来首次将数百张床位接上了氧气输送管道，氧气几乎能满足内需。医院还增聘了数十名新护士，重症床位几乎翻了一番。据院长说，医院剥落的外墙也有望粉刷一新。

几年前开工兴建的一座拥有200个床位的豪华高级护理医院今年加快了步伐，很可能在明年上半年建成。

医院的医疗总监阿西姆·达斯告诉记者，疫情令医院因祸得福。他说：“虽然它祸害人类，给我们带来莫大痛苦，但它也给我们的基础设施带来莫大的改变。”

达斯说，院方正在争取州政府在医院主楼增添200张病床以及增加人员，以应付医生和护理人员“严重短缺”的问题。

政府数据显示，印度许多地区的卫生基础设施开始受到类似的关注。

由于4月和5月冠状病毒感染和死亡均达到高峰，印度总理莫迪的联邦政府、各州政府和国营公司为医院提供了资金，因此印度近750个地区至少建设了一家制氧厂。

联邦政府称，近几个月来，其中约4000家厂已投产。

政府还承诺在未来几年内投资约90亿美元（121.72亿新元）建造医院和将现有医院设施升级，以便让病床数字加倍，达到每1000人有两张床的目标。

联邦政府还说，许多州还计划将卫生支出增加一倍。联邦政府的目标是到2024／25年，将公共卫生支出在国内生产总值所占比例从本财年的1.2％ 提高到2.5％。

比哈尔邦准备拨款近5亿美元建设1600家医院。截至2018年，这个邦只有不到80所具规模的医院。

可是，非营利的公共卫生基金会主席、心脏病学家和流行病学家斯瑞纳斯·雷迪指出：“若没有人力资源……仅靠基础设施是无法实现的。”

上个月底，人口最多的北方邦的九所医学院启用，莫迪当时说，印度能在10多年内培养出更多的医生，总数比1947年印度脱离英国统治后的70多年来还要多。