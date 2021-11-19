劳动力短缺问题趋严重 日本明年拟大幅放宽引进客工条例

日本当局预计，经济活动逐渐恢复后劳工短缺问题将恶化。为了填补劳动力大缺口，当局拟明年对客工条例大松绑。这将是长期不愿对外国工人敞开大门的日本在政策上的一大转变。

由于人口高度老龄化，日本在2019年实施局限很大的客工政策，允许14个领域引进拥有“特定技能”的外国工人，但他们最多只能逗留五年，而且不可携带家眷。只有建筑业和造船业的外国工人可以申请延长签证，但必须能够通过考试。

向外劳与家属发放无限期居留签证

《日经新闻》昨天（11月18日）率先引述消息报道，当局准备放宽上述现行条例，对外国工人发放无限期居留签证，也会发给他们的家眷。

据日经报道，当局预测冠病疫情会在明年3月进入稳定期，到时就会正式宣布新政策。新政策针对的仍是上述14个重点领域的行业，包括机械、建筑、造船、旅宿、农业、渔业，以及看护等。

由于生育率持续递减，日本社会老龄化问题加剧，引进劳力成了政府填补劳动力的重要对策。截至去年10月，日本境内的外籍工人有172万，多数来自越南和中国。据报道，当局预测明年将出现34万5000人的劳力缺口。当局估计，按目前平均每月3000人的速度来引进人力将无法满足需求，因此必须放宽居留资格留住已在境内的工人。当局希望“长期居留”能吸引更多人到日本工作，也只有这样才能在国际劳工市场上竞争。

人手短缺 农业服务业喊苦

不过，日本政府发言人接受路透社访问时强调，任何政策改变不会意味着外国工人可自动获得永久居留权，那是另一个申请程序。

由于冠病疫情严峻，日本刚在本月8日才重开国门让外国工人重新入境。《朝日新闻》的报道指出，过去这一年多以来外国劳工无法入境日本，各行各业的损失很大，尤其农业和服务业更是叫苦连天。

秋季是农业最忙碌的收割期，可是今年秋季由于人手严重不足，许多农户只能眼睁睁看着经济作物荒废在地里。城区里的餐饮业也一样闹人手荒，有些饮食店为了招服务生，近期还以送餐券等方式，请顾客客串帮工。

（记者是《联合早报》东京特派员）