太空垃圾日益增多 影响航天安全

（华盛顿彭博电）俄罗斯近日在外太空进行的反卫星导弹试验将一颗废弃卫星炸成上千个碎片，制造了大量太空垃圾，其中一块碎片还高速从国际太空站掠过，迫使站内的宇航员紧急躲避。随着商业航天巨头SpaceX、波音等企业计划在未来几年发射多达6万多个商用航天器上天，太空垃圾的威胁愈发引起关注。

致力于促进外太空可持续利用的安全世界基金会（Secure World Foundation）项目总监维顿说，俄罗斯的反卫星导弹试验“使一切变得更糟”。他指出，太空垃圾问题一旦过了临界点，就会开始加剧，使太空环境逐年恶化。

近地球轨道的安全性尤其受到关注，因为商业航天企业的观测卫星和通讯卫星就在那里运行。例如，SpaceX已有1700颗星链卫星在运行，并正在申请再发射3万颗，以便从外太空提供高速宽带互联网服务。

鉴于卫星发射成本降低以及市场对数据传送的需求增多，美国联邦通信委员会（FCC）收到了大量的卫星发射申请，近期的申请超过3万5000份。

FCC去年曾指出，一些近地球轨道已经出现碰撞事故产生的碎片比大气阻力所清除的碎片还要多的情况；其他区域的轨道碎片则多到分析员判定为“失控”的地步，即碎片数量将无限增多。

近地球轨道还有更多碎片

哈佛—史密松天体物理中心天文学家麦克道尔说：“人类对太空的利用正出现变革性的转变……我们看到越来越多卫星被轨道碎片撞击受损，有的甚至被摧毁。”

美国Viasat卫星公司董事布里登斯汀上月在参议院听证会上说，太空碰撞事件预料将在几年内显著增多，因此而产生的垃圾也将更多。

美国宇航局的数据显示，国防部目前追踪的轨道碎片逾2万7000个。近地球轨道还有更多碎片因为太小而无法追踪，但它们的体积仍足以威胁载人航天器和太空机器人。

麦克道尔指出，多国想方设法要减少太空垃圾，正在测试的清理方案包括利用磁板把废弃卫星吸下来、以特制鱼叉和渔网来捕捉太空垃圾等。他建议，先专注于清除体积较大的卫星，因为它们可能导致更多的碎片。“我们必须在某个时间点开始清理工作。”