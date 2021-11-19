韩国单日确诊病例逾3000起 专家吁首都圈暂停放宽防疫限制 订户 来自 / 联合早报 文 / 姜贵瑛 首尔通讯员 发布 / 2021年11月19日 5:00 AM 韩国昨日举行高考，50多万名考生进考场前需测量体温，考试全程必须戴口罩。图为首尔一些考生在进入考场前大玩自拍。（法新社） 字体大小: 小 中 大 韩国本月1日开始实行与病毒共存措施，但单日确诊病例超过3000起，重症患者超过500人，防疫系统亮起了红灯。专家表示，因病床紧缺，首都圈求医的确诊患者超过400人，政府应该启动应急响应，暂停放宽防疫限制。韩国疾病管理厅昨日通报，过去24小时单日新增病例3292起，是疫情暴发以来最高值，尤其首都圈和首尔的重症病床使用率分别增至78.1%和80.9%，目前因病床紧缺不能留医者就有423人，一周内剧增了300多人。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 韩国 首都圈 冠状病毒19 白罗斯助移民闯关 波兰一天拦截501次 早说