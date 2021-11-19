韩国单日确诊病例逾3000起 专家吁首都圈暂停放宽防疫限制

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来自 / 联合早报

文 /
姜贵瑛

首尔通讯员

发布 / 2021年11月19日 5:00 AM

韩国昨日举行高考，50多万名考生进考场前需测量体温，考试全程必须戴口罩。图为首尔一些考生在进入考场前大玩自拍。（法新社）
韩国昨日举行高考，50多万名考生进考场前需测量体温，考试全程必须戴口罩。图为首尔一些考生在进入考场前大玩自拍。（法新社）

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韩国本月1日开始实行与病毒共存措施，但单日确诊病例超过3000起，重症患者超过500人，防疫系统亮起了红灯。专家表示，因病床紧缺，首都圈求医的确诊患者超过400人，政府应该启动应急响应，暂停放宽防疫限制。

韩国疾病管理厅昨日通报，过去24小时单日新增病例3292起，是疫情暴发以来最高值，尤其首都圈和首尔的重症病床使用率分别增至78.1%和80.9%，目前因病床紧缺不能留医者就有423人，一周内剧增了300多人。

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