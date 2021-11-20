欧洲冠病疫情告急 奥地利将全面封锁德国情况趋向失控

冠病19疫情

欧盟最大经济体德国周四新增病例突破6万5000起，是新一波疫情暴发以来的新高。卫生部长施潘在记者会上直言，目前全国处于紧急状态，不排除再度封锁的可能性。奥地利则从下周一起实行全面封锁大约20天。

（柏林／巴黎综合电）欧洲疫情告急，奥地利下周一起全国封锁，德国也不排除再度实施封锁。

奥地利总理沙伦贝周五宣布，从下周一起实行全面封锁大约20天。封锁期间，民众除了出外运动、采购生活用品等必要原因外，一律必须待在家中。其实奥地利几天前已对未接种者下达“禁足令”，是首个采取类似措施的欧盟国家。

奥地利政府也计划从明年2月1日起，强制全国人口必须接种冠病疫苗。

欧盟最大经济体德国的疫情也趋向失控，本周疫情比上一周更严重。卫生部长施潘周五在记者会上直言，目前全国处于紧急状态，不排除再度封锁的可能性。

德国周五新增冠病确诊病例5万2970起，周四的新增例更首次突破6万5000起，是新一波疫情暴发以来的新高。一些地区的医院已不胜负荷，截至周五，首都柏林的医院仅剩79个加护床位，人口约68万的南部城市不来梅更吃紧，加护病床只剩五张。

德国联邦政府周四与各州达成决议，将依据各州住院率指数来决定是否收紧防疫措施。例如，过去七天平均每10万人有住院冠病患者达三人以上的州属将实施“2G规则”，即只允许已完全接种疫苗和冠病康复者进入餐厅、咖啡馆、理发店、体育馆等场所。

疫情严峻的巴伐利亚州周五宣布，取消今年所有的圣诞市集，以遏制疫情传播。州长苏德尔还透露，将下令酒吧和餐馆夜间停业。

按官方数据看来，德国目前近乎全国范围都需要收紧对未接种者的管制措施。不遵循防疫条规的业者和活动主办者将面对罚款。德国看守总理默克尔周四还说，联邦政府还将考虑地方政府提出的立法要求，允许它们强制医护人员接种疫苗。

然而，德国国家卫生研究所所长威勒认为，只针对未接种者收紧限制并不足以遏制疫情。他警告：“我们面对的是严峻的紧急情况……如果不能扭转局面，我们真的会度过一个糟糕的圣诞节。”

他敦促民众尽可能待在家中，并建议禁止大型活动、关闭俱乐部和酒吧，以及限制室内聚会等。

欧盟开始实施差别待遇

欧盟其他成员如希腊、捷克和斯洛伐克也开始实施差别待遇，加大施压以推动民众接种疫苗，避免再次封城。

希腊总理米佐塔基斯周四宣布，从下周一起，禁止未接种者进入电影院、博物馆和健身房等室内场所，持有冠病检测呈阴证明也不算数。当局先前已禁止未接种者进入餐饮场所。

他对全国发表电视讲话时，再三敦促民众尽快接种疫苗，因为住进加护病房的冠病患者中近九成未接种。希腊人口约1100万，目前62%已完成接种。

在欧盟成员中接种率偏低的捷克（58%）和斯洛伐克（45%）分别在周三宣布，从下周一起对未接种者采取“封锁”措施。两国也将要求在工作场所进行冠病检测。

法国总统马克龙则表示，法国率先采取对完成接种者和冠病康复者发出健康通行证的做法，在遏制冠病传播方面取得了成功，因此不必实施封锁。