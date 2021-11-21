美参院批准拜登提名 卡普兰将出任驻新加坡大使

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年11月21日 5:00 AM

卡普兰将出任美国驻新加坡大使。分析认为，华府委任驻新大使，有助加强华盛顿在本区域的经贸和外交接触。（彭博社）
卡普兰将出任美国驻新加坡大使。分析认为，华府委任驻新大使，有助加强华盛顿在本区域的经贸和外交接触。（彭博社）

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美国参议院批准总统拜登提名的美国驻新加坡大使人选——科技企业家卡普兰（Jonathan Eric Kaplan）。

参议员是在美国时间周五（11月19日）以口头表决方式通过了这一提名。

卡普兰10月20日在参议院外交委员会的提名确认听证会上说，如果确认，会加强美国与新加坡的经贸和安全关系，同时与新加坡政府密切合作应对气候危机。他也说，新美伙伴关系对加强华盛顿在印太地区的影响力非常重要。

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