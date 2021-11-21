美参院批准拜登提名 卡普兰将出任驻新加坡大使 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月21日 5:00 AM 卡普兰将出任美国驻新加坡大使。分析认为，华府委任驻新大使，有助加强华盛顿在本区域的经贸和外交接触。（彭博社） 字体大小: 小 中 大 美国参议院批准总统拜登提名的美国驻新加坡大使人选——科技企业家卡普兰（Jonathan Eric Kaplan）。参议员是在美国时间周五（11月19日）以口头表决方式通过了这一提名。卡普兰10月20日在参议院外交委员会的提名确认听证会上说，如果确认，会加强美国与新加坡的经贸和安全关系，同时与新加坡政府密切合作应对气候危机。他也说，新美伙伴关系对加强华盛顿在印太地区的影响力非常重要。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 卡普兰 美国驻新加坡大使 国际特稿：酒庄革新守祖业 日本酒越酿越醇 美前财长：经济好转概率仅15% 通胀持续增高可能性则过半