美参院批准拜登提名 卡普兰将出任驻新加坡大使

美国参议院批准总统拜登提名的美国驻新加坡大使人选——科技企业家卡普兰（Jonathan Eric Kaplan）。

参议员是在美国时间周五（11月19日）以口头表决方式通过了这一提名。

卡普兰10月20日在参议院外交委员会的提名确认听证会上说，如果确认，会加强美国与新加坡的经贸和安全关系，同时与新加坡政府密切合作应对气候危机。他也说，新美伙伴关系对加强华盛顿在印太地区的影响力非常重要。