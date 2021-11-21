美扩大追加剂接种范围 所有成年人都可打第三剂疫苗

（华盛顿综合电）美国疾病控制与预防中心决定扩大追加剂接种范围，让国内所有成年人都可接种第三剂疫苗。

美国食品与药物管理局（FDA）周五（11月19日）批准对18岁以上成年人扩大施打追加剂，并且可以自由选择辉瑞或莫德纳。美国疾病控制与预防中心（CDC）随后进行商讨，同意这么做。

CDC主任瓦伦斯基当天发表声明说，随着美国进入寒冬，追加剂可加强人们对冠病的防御。“追加剂已经证明可以安全提高对染疫的保护和避免发生重症，也是我们加强抵御病毒的一个重要公共卫生工具。”

CDC发言人表示，年龄在18岁至49岁的美国人，他们可以选择接种追加剂。除了那些有疾病的高风险群，CDC也建议50岁至64岁的年龄群接种追加剂。

美国首席传染病专家福奇本星期说，疫苗接种率逐渐提高，加上追加剂，应该可以协助美国渡过今后几个月疫情最糟糕的阶段。

不过，CDC的数据显示，至今少于18％成年人接种了第三剂疫苗。

许多公卫官员批评当局之前定下接种追加剂的要求过于复杂，缅因州疾控中心主任沙赫说，政府的指导原则用意良善，但因为矫枉过正，反倒制造了混乱，“我们的关注是，现在符合资格的人并没有接种追加剂”。

美新病例又开始增多 疫情仍有可能卷土重来

美国经历约两个月冠病确诊病例呈下降趋势后，过去两周每日新增病例又开始增多，平均单日增加8万8000起病例，显示疫情仍有卷土重来的可能。

加利福尼亚州斯克里普斯研究所（TSRI）所长托波尔说，CDC的指导并不明确，不足以鼓励人民接种追加剂。托波尔说，冬季美国可能暴发新一波疫情，而疫苗的保护力在减弱，“我们是易受攻击的目标”。