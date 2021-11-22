再度实施封锁等措施 欧洲民间大反弹多国爆发示威

（维也纳综合电）欧洲冠病疫情加剧，促使当地政府再度实施封锁措施与限制未接种冠病疫苗者的行动自由，引起民间反弹。

奥地利、克罗地亚、荷兰、丹麦等多国都爆发反对防疫限制的示威，其中周六在奥地利首都维也纳举行的抗议集会聚集了成千上万的人，荷兰周五的示威则演变成暴力骚乱，造成好几人受伤。

在极右翼的自由党（FPO）号召下，周六有数以千计的民众聚集在维也纳市中心，抗议奥地利政府的“冠病独裁主义”。

奥地利上周起针对未完成疫苗接种者实施封锁，但感染病例仍有增无减。奥地利政府因此决定，从今天起再度实施全国封锁，并从明年2月起强制人们接种疫苗。

参与示威的42岁教师吉尔舍说：“政府剥夺了我们的权利，这是不正常的。”多数示威者都没有戴口罩，一些人还佩戴写有“未接种疫苗”（not vaccinated）字样的黄色星星，类似于许多犹太人在纳粹时期被迫佩戴的大卫之星标志。

奥地利内政部长内哈默怒批示威者此举“侮辱了纳粹独裁统治的数百万受害者与他们的家属”。警方说，此次示威约有3万多人参与，其中不到10人因违反防疫规定和展示纳粹标志被捕。

同日，荷兰首都阿姆斯特丹有数千人上街，抗议政府将阴性病毒检测证明排除在全国健康通行证计划之外，使未接种者无法参与许多活动。

另一个主要城市海牙当晚发生骚乱，示威者向警方抛掷石块和烟花弹，还放火烧脚踏车。据法新社报道，至少有五名警察受伤，19名闹事者被捕。

这是荷兰连续第二晚陷入动荡。此前一天，鹿特丹的示威活动演变成暴力冲突，造成至少7人受伤，当中两人受枪伤。据报道，骚乱者放火焚烧汽车，并与防暴警察发生冲突，警方则发射水炮并鸣枪警告和驱散施暴者。荷兰司法部长格拉珀豪斯形容，此次骚乱与针对警察和消防人员的极端暴力令人震惊。

在克罗地亚，周六有数千人在首都萨格勒布游行，反对政府的防疫措施和疫苗接种计划，期间有示威者攻击前来采访的摄影队伍。法国也出现反对疫苗护照的示威。

丹麦亦有约千人示威，抗议政府拟出台更多防疫限制措施，包括针对公务员实施冠病通行证制度。组织示威的团体“黑衣人”（Men in Black）相信，冠病大流行是一场“骗局”。

在欧洲以外的一些地区，人们对防疫限制的反抗情绪也越来越强烈。

周六，澳大利亚人口最多的城市悉尼有约1万人游行，抗议封锁、强制某些人群接种疫苗等防疫限制措施。墨尔本、布里斯班、珀斯、阿德莱德等其他主要城市也有类似示威活动。

不过，全国民调显示，澳洲反接种疫苗者的占比仍为个位数。反接种阵营周六示威的同时，也有为数较少的民众聚集，对政府的限制措施表示支持。