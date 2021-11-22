专家：多国悄悄展开军备竞赛 亚洲已陷入“安全困境”

（华盛顿综合电）亚洲多个国家正悄悄展开军备竞赛，专家认为亚洲地区已陷入“安全困境”（security dilemma）。各国不断加强军队实力以应对邻国的军力增长，而任何误判都可能导致该地区发生冲突，发生大国战争的风险正在增加。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，军事实力日益增强的中国每年的军费都在增长，2021年的军费预计将达到2000亿美元（约2720亿新元）以上。虽然这远低于美国2022年预计高达7400亿美元的国防预算，但中国如今已拥有世界上规模最大的海军、技术先进的隐形战斗机和不断增长的核武器库，而其军事现代化进程才刚刚开始。

除了中国，日本和韩国也加速实现军队现代化，以应对来自中国和朝鲜的威胁；印度则在喜马拉雅山边界同中国发生冲突后加大军事投资，这可能加剧印度与长期竞争对手巴基斯坦的紧张关系。

澳大利亚战略政策研究所高级分析员戴维斯说：“发生大国战争的可能性正在增加，我们正在酝酿一场潜在危机。”他预计，亚洲的军备竞赛会令该地区变得更加危险，但他认为各国没有“太多选择”。他指出，无论邻国如何反应，中国政府的军事现代化都会继续下去：“即使我们没有回应，他们也会继续前进。”

格里菲斯大学亚洲研究院访问学者莱顿也认为，未来10年，亚洲地区大国之间爆发战争的可能性正在上升，但他希望美国以及中国与亚洲竞争对手之间在经贸上的相互依存，能帮助防止任何军事行动。他说：“问题在于经济体系是否足够强大，可避免军事冲突。”他认为，经济上的相互依存或许有助于防止亚洲发生战争，但也可能被当成经济胁迫手段，就如中国过去一年对澳大利亚实施贸易限制那样。

莱顿说：“他们可以……利用金钱的力量，通过积极或消极制裁来控制大多数人。”

美国斯坦福大学的南亚研究学者塔拉波尔认为，亚洲国家最终可能得选择“哪种形式的安全对我们来说最重要”，即军事威慑带来的安全感还是默许北京军事扩张所带来的任何保护。他说：“展开军备竞赛的成本高昂，但输掉军备竞赛的代价更高。”