各国防疫更具针对性 不打疫苗者成众矢之的？

新加坡政府抗疫跨部门工作小组日前宣布，健康状况允许但选择不接种疫苗的民众，下来会面对更多限制，如不能进入图书馆和参加联络所特定活动，也不再能使用活动前检测呈阴结果进入实施差异化安全管理措施的场所。

其实在新加坡以外，好些国家，特别是最近面临新一波疫情的欧洲，也同样对未接种者采取更强硬的防疫手段。各地未接种者得面对哪些限制措施？他们的反应又如何？zaobao.sg为你整理相关内容，了解未接种者的处境。

一览各国对未接种者的限制措施

1. 奥地利

奥地利今天（11月22日）起，实行全面封锁约20天。封锁期间，民众除必要活动以外如工作、购买日常用品或运动，一律必须待在家中。其实，奥地利政府自11月15日起，就已对未接种者先下达“禁足令”，成为首个采取类似措施的欧盟国家。违规者将被罚款500欧元（约767新币）。奥地利警方也会在公共场所进行抽查，以确定公众的疫苗接种情况。如果民众拒绝抽查，将被罚款1450欧元。

奥地利政府也计划从明年2月1日起，强制全国人口必须接种冠病疫苗。总理沙伦贝指出，他原本反对强制接种，但“经过几个月的劝说，我们仍未能说服足够的人接种疫苗”。他说：“我们不希望经历第五波，甚至是第六或第七波疫情。”

奥地利正经历历来最严峻的第四波疫情，截至11月21日，七天平均确诊数达1万3800多起。完成接种两剂疫苗的民众只占总人口的65%。

为控制第四波疫情，奥地利政府先后对未接种者下达“禁足令”，并宣布明年起强制疫苗接种，引起民间反弹。（法新社）

2. 德国

从10月11日起，德国各地全面取消免费的冠病检测，除了儿童、特殊疾病病患等未接种疫苗的群体，普通民众接受检测都须自行承担费用，目的在于鼓励人们尽快接种疫苗。从11月1日起，未接种疫苗者如果因冠病必须隔离，也将无法获得工资损失赔偿。

下来，德国政府也准备针对未接种者拟定更严格的防疫条规，包括在超过一定住院率（过去七天内每10万人中就有三人以上因冠病住院）的地区，对未接种者实行“2G”限制，即只允许已接种疫苗或已康复（geimpft oder genesen）的人，自由从事休闲活动，其他人不得进入餐馆等公共场所或观看体育赛事、文化表演等。

一个地区过去七天内每10万人中如有超过六人因冠病住院，则将落实“2G+”条例，即只有接种疫苗者且近期冠病检测结果阴性者才可进入酒吧等公共场所。此外，所有未接种疫苗者不能乘搭公共交通工具。

德国联邦和各州政府也在考虑强制人们接种。截至11月21日，德国完成接种人口仅达67%，七天平均确诊数则达到4万9000多例，写下疫情以来的新高。

在德国柏林，各餐厅开始实施只允许已接种疫苗或已康复者进入的“2G”条规。（路透社）

3. 希腊

希腊11月22日起，禁止未接种者进入电影院、博物馆和健身房等室内场所，持有冠病检测呈阴证明也不算数。当局先前已禁止未接种者进入餐饮场所。总理米佐塔基斯11月18日对全国发表电视讲话时，再三敦促民众尽快接种疫苗，因为住进加护病房的冠病患者中近九成未接种。

希腊人口约1100万，目前62%已完成接种。

4. 法国

从12月15日起，65岁以上年长者都须施打追加剂才可保有疫苗接种书。未接种者若无法出示疫苗接种证书，不能进入餐馆、剧院、博物馆等公共场所，同时也不能乘搭长途火车。

5. 斯洛伐克

11月22日起，除接种疫苗者以及过去六个月内曾感染冠病并康复者，其余民众一律不能进入餐馆、商场、参与运动等活动。未接种疫苗的员工须每周进行两次冠病检测。这项措施预计将持续三周。

6. 捷克

11月22日起，未接种疫苗者不能进入餐馆、酒吧、发廊等公共场所。同时，也不能参与大型运动、文化等活动。

7. 澳大利亚

从12月17日起，澳洲昆士兰州将禁止未接种者进入餐馆、酒吧，以及到场观看体育赛事。

8. 新加坡

目前，适合但坚持不接种疫苗者须面对不能堂食、进入购物中心等限制。而从12月8日起，适合接种却坚持不接种疫苗的民众，若感染冠病须自付医药费，这包括在医院和冠病治疗设施接受治疗的患者。

明年1月1日起，自愿选择不接种者将无法再凭活动前检测的阴性结果，进入实施疫苗接种差异化安全管理措施的场所。只有完成接种、从冠病康复、因健康理由不能接种，或是12岁及以下孩童，能够进入实施差异化措施的场所。



未接种疫苗者示威游行 诉强硬措施剥夺自由

面对更强硬的防疫措施，欧洲国家不少民众以示威游行等形式，对种种行动和自由限制表示反对。

11月20日，在奥地利首都维也纳，就有近4万人走上街头抗议。过程中，示威者高举“向接种疫苗说不”“是可忍，孰不可忍”，以及“打倒法西斯独裁政权”等标语，有些甚至与当地警方发生冲突。

在法国，示威者则以设置路障、放火烧车表达抗议。据法国内政部长达马宁表示，一个晚上就有至少29人被当局拘留。

各国对未接种者采取强硬措施，虽是为了推动更多民众接种疫苗，但专家提醒这可能适得其反。

欧洲疾病预防和控制中心主任阿蒙（Andrea Ammon）在接受英国广播公司（BBC）采访时表示，强制接种疫苗是一把“双刃剑”，强硬的措施可能使拒绝接种疫苗者的态度更决绝，进一步激化民众反政府和反疫苗的情绪。