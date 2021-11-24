韩国前总统“光州屠夫”全斗焕病逝 韩媒：民众对其没有谢罪离开感到愤慨

据悉，全斗焕今年8月被诊断出多发性骨髓瘤后向家人表示“我活够了”，他拒绝医疗团队积极治疗的建议，也拒绝住院治疗，只在家中服用药物型态的抗癌剂。

被称为“光州屠夫”的韩国前总统全斗焕昨日病逝，享寿90岁。韩国媒体指出，前总统去世，比起沉痛哀悼，民众更多感到气愤，他们对全斗焕最后没有反省和没有谢罪离开感到愤慨。

总统府前秘书闵正基昨日上午在首尔西大门延禧洞的全斗焕住家门口向媒体表示，全斗焕当天上午8时45分在浴室昏倒，当时家中只有其夫人李顺子在，全斗焕因未获得及时抢救身亡。

据悉，全斗焕今年8月被诊断出多发性骨髓瘤后向家人表示“我活够了”，他拒绝医疗团队积极治疗的建议，也拒绝住院治疗，只在家中服用药物型态的抗癌剂。多发性骨髓瘤是一种血浆细胞异常分化、增生而诱发的血癌。

闵正基说，全斗焕生前表示，希望死后在能够俯瞰朝鲜的韩朝边境高地，最终迎来统一的那一天。“我死之后直接火化，撒骨灰。”

全斗焕1931年3月6日生于庆尚南道陝川郡的贫穷农村。高中毕业后，他随即从军，一步步向上爬升，他于1955年毕业于陆军士官学校，1979年成为韩国第20任国军保安司令，并且在1979年10月26日前总统朴正熙遇刺身亡后担任联合调查本部本部长，并策划“双十二政变”独揽军政大权。

1980年5月他在韩国全境实施戒严，以巩固自己的权力，此举对当时的韩国民众发出讯号，也就是国家将由另一位军事独裁者治理，这也促使光州民众发起光州民主化运动。

派兵镇压光州民主化运动造成4900人丧命

全斗焕立即派兵镇压，造成血腥大屠杀，在为期10天的血腥镇压导致4900人丧命，据倖存者引述前军官和调查人员说法，据信有数以千计学生在光州事件中丧生，光州事件也让全斗焕被冠上“光州屠夫”的骂名。

由于全斗焕在七年任内从大集团筹集了约7000亿韩元（约8亿新元）的秘密资金，1997年4月，全斗焕因政变、贪污被判无期徒刑，罚款2205亿韩元（约2亿5000万新元）。虽然他同年12月获得特赦，但至今，全斗焕尚欠956亿韩元（约1亿新元）罚款。

不过，韩媒发现，他的4名子女在首尔拥有大片土地，甚至在美国坐拥豪宅和酒庄。

（记者是《联合早报》首尔通讯员）