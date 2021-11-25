美医学专家：“清零”策略顶多暂缓疫情 无法根除冠病 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月25日 5:00 AM 澳洲意识到实施清零政策不可持续，因此转向推进疫苗和加强剂的接种，同时放宽一些防疫限制措施。图为完成疫苗接种的民众10月间在悉尼一家购物商场内用餐。（路透社） 字体大小: 小 中 大 美国医学专家指出，冠病“清零”策略最多只能暂时缓和疫情，不可能根除病毒；通过广泛接种疫苗来削弱病毒引起严重疾病的能力才是应对冠病大流行的最佳策略。另有观点认为，一旦90%以上人口完成疫苗接种，就没有必要对冠病采取零容忍政策。冠病疫情暴发初期，以中国为代表的大部分亚太国家和地区都采取清零政策，由于当时还没有冠病疫苗和治疗药物，这种做法在许多国家被证明是有效的。美国、英国和欧洲大部分地区则因没有采取这类政策，而蒙受了原本可以避免的医疗、社会和经济灾难。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国 冠病 速读天下 早 说