结束两个月不确定状态 德国“红绿灯”执政联盟诞生

（柏林综合电）经过艰难谈判，德国社会民主党、绿党和自由民主党终于就联合执政达成协议，结束了自9月大选后持续近两个月的政治不确定状态。

预料接替默克尔出任总理的社民党人朔尔茨将应对冠病疫情列为重中之重，同时定下促进德国经济现代化、加速绿色转型等中长期目标。

朔尔茨周三宣布社民党、绿党和自民党将成立一个“相互平等的执政联盟”。这是三党首次在联邦层面结盟，默克尔领导的16年保守派政权由此划下句点。

尽管社民党、绿党和自民党意识形态不同，但朔尔茨表示，“让国家变得更美好的共同意愿”将三党联系在一起。

由于社民党的代表颜色为红色、自民党为黄色、绿党为绿色，这个组合也被称为“红绿灯”联盟。三党在下议院拥有多数席位，执政协议获得通过毫无悬念，新政府最快将于下月初宣誓就任。

朔尔茨指出，1924年柏林波茨坦广场竖起全国首个红绿灯时，许多人都质疑它的作用，如今红绿灯对于规范交通、指明方向和确保安全已是不可或缺的工具。“作为总理，我希望红绿灯联盟能为德国发挥类似的开创性作用。”

63岁的朔尔茨从政经验极为丰富，曾在默克尔的社民党和保守派大联合政府中担任副总理和财政部长。默克尔曾带领德国和欧洲渡过多场危机，为朔尔茨树立了高标准。但也有批评者指出，默克尔一直以来只是管理问题，而没有解决问题，将许多艰难的决策留给了继任者。

目前，新政府面对英国脱欧的后续混乱、白罗斯与欧盟边境的移民危机、冠病疫情等内外问题。

朔尔茨首先对疫情表示担忧，宣布计划成立一个常设危机小组应对疫情。他也承诺推进疫苗接种工作，并支持强制养老院护理人员等特殊群体接种疫苗。

根据执政协议，新政府还制定了雄心勃勃的中长期计划，包括加速扩大使用可再生能源、加快结束煤炭发电、提高最低工资等。三党也同意允许多重国籍、增加常规移民、把投票年龄降低至16岁等，凸显这个新联盟的社会自由主义倾向。

绿党要求就人权问题 对中俄采更强硬立场

对外，三党对改革欧盟财政规定持开放态度，并同意让德国继续参与北约的核共享政策，在与俄罗斯关系紧张之际，这将避免北约出现分裂。

针对中国问题，执政协议中表明德国必须“在伙伴、竞争及制度对手的维度下建构对华关系”，在尽可能寻求与中国展开合作之际，也要公平竞争。协议中也强调要在对华政策方面和美国进行跨大西洋协调。

不过，绿党要求就人权问题对中俄采取更强硬立场，朔尔茨则倾向于避免在台湾和乌克兰问题上发生冲突，新执政联盟将须在双方立场之间取得平衡。

三党尚未宣布各自的部长人选，但绿党联合党魁贝尔伯克有望成为德国首位女外交部长。自民党主席林德纳应会接任财长职位，绿党另一党魁哈贝克则预料接掌扩大后的经济和气候变化部。

分析指出，三党执政协议体现了新政府政策的稳定和延续性，同时强调环保和数码化领域的创新发展。尽管三党要取得和维持共识不易，但执政协议的快速达成是一个乐观迹象，若新政府继续保持这种专业态度，德国将有望实现所需的改革与投资。

针对中国问题，执政协议中表明德国必须“在伙伴、竞争及制度对手的维度下建构对华关系”，在尽可能寻求与中国展开合作之际，也要公平竞争。协议中也强调要在对华政策方面和美国进行跨大西洋协调。