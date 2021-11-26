所罗门群岛反政府暴动 澳洲将派军警协助维安

（霍尼亚拉综合电）南太平洋岛国所罗门群岛首都发生反政府暴动，当地的唐人街区遭攻击，澳大利亚宣布派遣军警前去协助维持治安。

所罗门群岛首都霍尼亚拉过去两天连续发生反政府示威，示威者甚至企图闯入国会，当局宣布封城36小时也无法控制情况。

澳大利亚总理莫里森周四宣布，将应所罗门群岛总理苏嘉瓦瑞的请求，派遣100多名军警到这个邻近岛国协助维持治安。

此次到霍尼亚拉示威的主要是来自隔邻马莱塔岛（Malaita）的居民。此岛是所罗门人口最多的岛屿，自成一省。中央政府对该省许诺的基础设施建设迟迟未落实，加上其他种种问题使岛民积怨日深。

与台断交和中国大陆建交引起不满发生动乱

这波动乱也同中央政府2019年与台湾断交、改与中国大陆建交而引起的不满有关。马莱塔省政府至今拒绝承认中国大陆政府。数以千计的示威者周三游行至国会，要求总理苏嘉瓦瑞下台。他们还前往霍尼亚拉的唐人街，放火烧警局、打劫商店，警方后来发射催泪弹和塑料子弹驱散人群。

苏嘉瓦瑞事后下令首都实施宵禁，封锁首都36小时。他形容此次暴动是“旨在推翻民选政府的不幸事件”，并警告将对肇事者绳之以法。

示威者无视封城令，周四再度攻击唐人街区的警局和商店，好些建筑遭纵火狂烧，黑烟弥漫天空。示威者还向建筑物抛砸石头。

当地居民告诉法新社：“暴徒四处走动，情况非常紧张。”

中国外交部：非常关注有关事态

中国外交部发言人周四在例行记者会上表示，中方非常关注有关事态，并要求当地政府采取一切必要措施保护中国公民和设施。

当局劝诫人们即使封城令在周五清晨结束后也要留在家中，暂时不要外出。