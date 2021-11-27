突变程度最大传染性或更强 南非新病毒来袭全球防疫再受震撼

南非科学家确定境内出现令人“极度担忧”的冠病新变种病毒B.1.1.529，相信因此导致本月南非单日病例激增10倍。南非卫生部长法赫拉形容这是“一个重大的威胁”。

（约翰内斯堡／伦敦综合电）南非率先通报发现了可能比德尔塔病毒更强的冠病新型变种毒株，让疲于防疫的国际社会遭受另一波震撼。从欧洲的英国、中东的以色列，到亚洲的新加坡和马来西亚等，越来越多国家已经宣布限制人员从南非及邻近非南国家入境，以策安全。

南非科学家周四（11月25日）确定，境内出现令人“极度担忧”的冠病新变种病毒B.1.1.529，相信就是导致本月以来南非单日病例激增10倍的原因。南非卫生部长法赫拉形容，这是“一个重大的威胁”。

科学家介绍，B.1.1.529是至今进化得最多的冠病毒株，即对疫苗抵抗性更大，可能比德尔塔毒株还大。截至周四，病毒学家已在南非境内发现近100起这种新型病例。

在南非两所大学主管基因序列研究的生物信息学教授德奥利韦拉周四在记者会上说，这种变异毒株携有异常多的突变，与之前的变异毒株“明显很不一样”。新病毒可能传染性更强，且更能规避免疫系统。

德奥利韦拉说，南非科学家正争分夺秒地工作，以确定新病毒的传播力和现有疫苗对它是否有效，或需至少两周才有结果。

英国卫生安全局也说，B.1.1.529是至今突变程度最大的冠病变种病毒，其棘蛋白有32处突变，比德尔塔变种病毒多一倍，与原始冠病病毒的棘蛋白截然不同，更能避开人体免疫反应。就算已完成接种疫苗或曾染疫而有免疫力，防护效果都会降低。

多国立即收紧入境措施

伦敦大学学院遗传学研究所所长、生物学教授巴卢指出，新病毒可能是在免疫力低下者感染期间发生的变异，例如未经治疗的爱之病患者感染冠病后发生变异。南非爱之病患者数目是全球最多的。

世界卫生组织周五紧急开会，讨论B.1.1.529的严重性，并可能根据以希腊字母命名的惯例，将此病毒命名为“nu”。

除了南非，它的邻国博茨瓦纳也通报出现至少四起B.1.1.529病例；香港昨天证实发现两起境外输入的这类病例；以色列和比利时同日各宣布发现了一起。

新病毒来袭，警报响起。英国境内虽然尚未发现新型病例，但英国政府已率先在周四宣布，当地时间周五中午起禁止从南非、博茨瓦纳、纳米比亚、津巴布韦、莱索托和伊斯瓦蒂尼等非南国家起飞的航班入境，最近从这些国家抵境者须在政府设施隔离10天。德国、意大利、以色例、日本、新加坡和马来西亚等随即也宣布同样的措施。

欧洲委员会主席冯德莱恩发推文说，欧委会将向欧盟成员国建议，紧急禁止南非国家旅客入境。

印度卫生部长指示全国地方政府，必须详查来自南非及其他“有风险”国家的游客。印度刚在本月初放宽了旅游限制。

澳大利亚政府说，如果风险升级，澳洲也会禁止来自南非的人入境。新西兰政府表示已做好应对准备。