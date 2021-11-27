欧洲美洲民众走上街头 要求终止对妇女施暴

（马德里综合电）欧洲和美洲多地的民众在反暴力侵害妇女国际日走上街头，要求终止对妇女施暴；在土耳其，警方动用催泪弹驱赶抗议群众。

11月25日是“制止暴力侵害妇女行为国际日”，西班牙的马德里和巴塞隆纳等城市有数千人参加游行，巴黎和伦敦等欧洲城市及美洲国家智利、委内瑞拉、玻利维亚、乌拉圭和危地马拉和洪都拉斯等地也有抗议集会。

在土耳其伊斯坦布尔，数以百计抗议人士敦促政府应重新加入保护妇女的《伊斯坦布尔公约》，但镇暴警察动用催涙弹驱赶示威群众，和平游行的场面变得混乱。土耳其政府今年初退出此公约，理由是公约主张两性平权的原则会损及传统家庭价值。

人权团体指出，今年来土耳其已有345名妇女遇害。墨西哥权益组织则指全国每天约10名女子遇害。根据联合国区域委员会数据，在拉丁美洲和加勒比地区，去年至少4091名妇女成受害者。

全球近三分一妇女曾遭受身体或性暴力

今年以来，西班牙有37名妇女遭伴侣或前伴侣杀害；政府自2003年开始进行的相关统计显示，2003年至今有1118名妇女遇害。2004年，西班牙国会通过欧洲首部打击性别暴力的宪法。

联合国数据显示，全球各地近三分之一妇女曾遭受身体或性暴力，痛下毒手的大多是熟人。

联合国妇女署执行主任西玛·巴鲁斯在纪念这个国际日的线上活动上说，性别暴力为一场“全球危机”。她指出，好些针对女性的暴力往往没有上报，“因耻辱感、羞耻、对肇事者的恐惧，以及对女性并不友善的司法系统的恐惧”处于隐形状态。