澳洲新西兰做好准备 应对南非刚发现新变种病毒

（悉尼综合电）澳大利亚周五表示，正对在南非发现的新变种病毒B.1.1.529进行评估，如果风险升级，随时可能禁止南非旅客入境。新西兰也说，已做好应对新变种病毒的准备。

澳洲卫生部长亨特周五在悉尼告诉记者，一旦世界卫生组织把B.1.1.529列为主要毒株，政府将会快速采取应对措施。“我们向来采取灵活方式应对。如果卫生专家建议必须改变策略，我们绝不会迟疑……无论是封锁边界，或是强制隔离。”

世卫需几周评估新病毒风险

世卫组织表示，可能需要“好几个星期”的时间来评估B.1.1.529变异株可能构成的风险。

因担心南非的新变种病毒入侵，英国已在第一时间宣布，周五开始禁止包括南非和博茨瓦纳等六个非洲国家的航班。

澳洲为防止冠病病毒从境外输入，去年3月起关闭国际边境，一直到本月初疫苗接种率达标才逐步解封，允许已完整疫苗接种的国民在无需隔离的情况下回国。

至于澳洲邻国新西兰，则刚在本周三宣布，要到明年4月30日才放宽国际边境。

新西兰总理阿德恩周五接受路透社访问时表示：“我们针对冠病做出任何决策前，已经把未来可能出现新变种病毒纳入考量。这是为什么我们继续采取防疫限制措施，继续关闭边界的原因。”

当被问及非洲出现的新变种病毒是否会推迟新西兰重开国际边界的时间表时，阿德恩回答说，会继续观察情况，同时参考其他国家的做法再做决定。

为了遏制冠病大流行，新西兰和澳洲一样，也从去年3月开始禁止外国人入境。