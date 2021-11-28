多国对南非实施入境限制 旅客涌向机场争取撤离

（约翰内斯堡法新电）南非发现冠病新变种毒株，引发疫情反扑的担忧，多国陆续宣布对南非实施入境禁令，南非约翰内斯堡国际机场周五涌现人潮，神情焦虑的旅客大排长龙，想赶上最后一趟航班飞离南非。

英国周四晚宣布，暂时禁止来自南非、纳米比亚、莱索托、斯威士兰、津巴布韦和博茨瓦纳的航班，禁令周五生效。这迫使众多正在南非度假的英国人赶紧中断旅游，奔赴机场。

继英国之后，美国、加拿大及欧洲多国也喊停来自南非及其邻国的航班。

禁令发布时，24岁英国男子瑞德正与女友在开普敦桌山度假。“我们约清晨5时30分起身想看日出，6时发现可能可以（买到机票）回国。”他们抢到两张当晚飞往德国法兰克福的机票，但很多人却没那么幸运。

约翰内斯堡国际机场售票处周五聚集了不少游客，询问机票价格，交头接耳商议选项。50岁英国旅客古德说，英国当局应该让人们有更多反应时间。

古德和丈夫唯一庆幸的是，他们的原定航班会在周日之前抵达英国，入境后无须到指定酒店隔离。周五中午至周日凌晨4时，从上述六个非洲国家回返英国的人可在家中自我隔离，凌晨4时过后入境者则须在酒店隔离。

古德的丈夫大卫不认同英国对非洲国家发布的航班禁令。他说：“这很荒唐，新的变种毒株会一再出现……这个新毒株最早在南非发现，但估计现在已经传播到世界各地。”

在机场排队买机票的还有推着婴儿车的妇女海恩，她和伴侣到南非领养了孩子准备回返奥地利，但领养文件规定孩子只能乘搭如今已取消的特定航线。焦虑的她说：“我们想订购其他航班回国，但现在不知是否可行。”

在约翰内斯堡机场，多趟飞往伦敦的航班取消，另有其他目的地的航班延误。例如一架飞往荷兰阿姆斯特丹的荷兰皇家航空（KLM）班机突然要求乘客出示冠病检测阴性证明，起飞时间推迟了数小时。机场提供的快速冠病检测保证可在两小时内得出结果，但收费86美元（约118新元），比12小时内出结果的一般检测贵40%。

通行准证作废 来新加坡探望父母计划泡汤

目前居住在南非开普敦的张玲洁（49岁，统计研究业独立顾问）原本打算通过“家庭关系通道”（Familial Ties Lane）年底来新加坡探望父母，但新加坡昨晚开始禁止来自南非等七个非洲国家的旅客入境，她的行程也泡汤了。

她昨天接受《联合早报》访问说，她是美国公民，父母住新加坡，已经两年多没有见面，好不容易申请到的准证突然作废，一家人都很难过。

她认为，既然新加坡的边境管控四周后会再检讨，无须立刻取消准证。为了能与家人见面，她愿意来新后接受隔离，无论是七天、10天或21天。

昨天午夜起，过去14天到过南非和毗邻六国的长期准证持有者和短期旅客不准入境新加坡或过境。

新加坡公民和永久居民可入境，但须遵守我国对第四级别国家的防疫规定。