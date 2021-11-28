疫情反扑又面临新毒株威胁 欧洲各国不敢掉以轻心

（阿姆斯特丹路透电）欧洲在冠病疫情反扑之际，又面临可能更强的新变种毒株的威胁，各国不敢掉以轻心。比利时通报首起由奥密克戎毒株导致的病例之后，英国也确定出现病例，荷兰和德国也拉响警报。

英国卫生部周六证实，出现了两起由奥密克戎新变种毒株导致的病例。两名病患之间有关联，并且都去过南非。

德国黑森州社会事务部长在英国之前通报，一名从南非回返法兰克福的旅客“很可能”已经将奥密克戎病毒带入境。这名旅客周五晚抵达后出现了与这个新型病毒相关的症状。他没有提供更多详情。

两客机从南非飞抵荷兰 61乘客初步检测呈阳性

在荷兰，两架客机26日从南非飞抵荷兰阿姆斯特丹之后，61名乘客的冠病初步检测结果呈阳性。这些人因此必须接受进一步检测，以确定感染的是否就是威胁性更胜德尔塔毒株的奥密克戎毒株。

荷兰卫生部证实，这两架自南非飞抵来的荷兰皇家航空公司（KLM）班机共有乘客600人。由于担心奥密克戎渗入，机场对抵境乘客进行完整的筛检程序，导致通关时间达数小时之久。

荷兰卫生部的声明指出，初步检测结果呈阳的61人将在酒店隔离。当局已经对这些旅客采样，检体已送往一处学术医疗医院进行分析。

上述两个荷航公司航班分别从南非的开普敦与约翰内斯堡起飞。乘客说，他们降陆后在停机坪一待就是好几个小时。

《纽约时报》记者诺伦是机上乘客之一，她在推特上写道：“见到一辆接驳公车开过来接我们，热烈的掌声立即响起……从公车到大厅，旅客排起长长的队伍。”

为防堵奥密克戎，荷兰已宣布暂停所有来自南非的航班。

荷兰也宣布禁止酒吧、餐厅与大多数商店在夜间营业，以确保医疗体系有能力应对随时可能暴发的新一波疫情。