德澳荷等发现奥密克戎传入 以色列锁国

（悉尼综合电）新的冠病变种毒株奥密克戎迅速在全球传播，荷兰一口气确诊13起病例，澳大利亚和其他欧洲国家也有零星病例。为阻断该变种毒株，以色列决定再度封锁边界，英国收紧国内防疫措施，同时有更多国家禁止来自非洲南部的人员入境。

美国疫苗制造商莫德纳的首席医疗官伯顿担心当前疫苗对奥密克戎无效，若果真如此，他称莫德纳可在明年初推出重新配制的疫苗。

澳洲人口最多的新南威尔士州昨天（11月28日）证实，两名来自非洲南部国家的旅客确诊感染奥密克戎毒株。他们周六晚抵达悉尼后确诊感染冠病，经基因测序后，证实他们感染的是奥密克戎变种毒株。两人没有症状，也已完成接种疫苗。

在欧洲，继比利时和英国之后，荷兰、德国、意大利、捷克和丹麦出现确诊病例，奥地利发现首起疑似病例。

荷兰早前有61名来自南非的旅客确诊冠病，当局昨天证实，当中至少13人感染奥密克戎变种。德国有三起确诊病例，两起在巴伐利亚州，一起在黑森州。丹麦发现首两起确诊病例，意大利和捷克各有一起。

英国已出现三起确诊病例，卫生部长贾维德相信下来还会有更多。英国宣布周二起，所有抵境旅客须接受聚合酶链式反应（PCR）检测，结果呈阴之前须隔离，同时恢复戴口罩的防疫措施，进入商店和搭乘公共交通时须戴口罩。

在美国，首席传染病专家福奇说，如果奥密克戎已经在美国出现但尚未被发现，他不会感到惊讶。

南非最先发现了奥密克戎变体，世界卫生组织将它列为“须关切变种”，相信它的传染性强过其他变种毒株，专家目前还不确定它会否导致患者病情更严重。

南非医协主席：染病患者症状轻微但极度疲惫

不过，南非医学协会主席库切告诉法新社，她过去10天看了约30个疑似奥密克戎病例，患者大多症状轻微，无需住院就康复，只是他们感觉极度疲惫，这对年轻患者来说是不寻常的。

为防堵新变种毒株入侵，世界各国纷纷禁止非洲南部旅客入境，以色列的措施最严厉，立即再次向所有外国人关闭国门，为期两周。以色列是首个为应对新变种病毒株传播再度锁国的国家。

在亚洲，澳门政府宣布，昨天零时起，禁止民用飞机搭载在21天内曾到过南非等八个非洲国家的人到澳门。这八个国家是南非、博茨瓦纳、津巴布韦、纳米比亚、莱索托、斯威士兰（又称伊斯瓦蒂尼 ）、莫桑比克和马拉维。

另一方面，继禁止在21天內曾逗留上述非洲八国的非香港居民入境后，港府规定从这些国家抵港的香港居民，昨天起须入住检疫中心七天。之后才能获准到指定检疫酒店完成余下强制检疫要求。香港至今有两起输入病例验出带有奥密克戎变种病毒株。