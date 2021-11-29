科学家：有效性虽有待确定 现有冠病疫苗或仍能预防奥密克戎

哈佛大学公共卫生学院传染病流行病学副教授哈纳奇和其他研究员认为，疫苗很可能仍足以对奥密克戎变种毒株提供防护，但还须进行更多研究来确定它对疫苗有效性的影响。

（纽约综合讯）新冠病变种“奥密克戎”（Omicron）令全球忧心忡忡，但现有冠病疫苗很可能还是能够预防这个变种毒株。不过，科学家仍须展开进一步研究，以确定疫苗对奥密克戎变种毒株的有效性是否会较其他毒株低，以及可能降低的幅度。

世界卫生组织（WHO）指出，被列为“须关切变种”的奥密克戎毒株含有的多个突变，这可能使它更快速传播，甚至可能在已接种群体间散播。

独立科学家也同意，这个新变种应获得紧急关注，但他们同时指出，它的威胁性还有待确认。此前的经验显示，德尔塔等一些须关注变种引发的疫情确实和当初预想的一样严重，但其他变种造成的影响则有限。

哈佛大学公共卫生学院传染病流行病学副教授哈纳奇形容，流行病学家希望大家以冷静的态度看待奥密克戎变种。“这可能非常糟糕，但我们对它知道的还不够多。”

哈纳奇和其他研究员认为，疫苗很可能仍足以对奥密克戎变种提供防护，但还须进行更多研究来确定它对疫苗有效性的影响。

研究人员在奥密克戎变种的突刺蛋白发现了30多个突变，数量之多前所未见。由于冠病疫苗大多针对突刺蛋白发挥作用，这个部位突变增多，可能会提高病毒逃避免疫反应的能力。

埃默里大学病毒学家泰坦吉指出，奥密克戎的一些突变此前已出现在其他变种，问题是这些突变组合起来会产生怎样的影响。

专家：奥密克戎传播性或高于德尔塔变种毒株

南非流行病应对和创新中心主任德奥利维拉的团队对南非病毒样本的分析显示，奥密克戎的传播性可能高于南非主流的德尔塔变种毒株。

纽约洛克菲勒大学的病毒专家哈齐约安努认为，从奥密克戎独有的突变看来，它有可能最先在爱之病病毒携带者体内进化而来。这类患者免疫系统较弱，病毒可能在体内逗留多月，从而有时间演变出逃避抗体的能力。

哈齐约安努的团队曾在实验室制造出使病毒对抗体具有高抵抗力的突变突刺蛋白，而其突变区域与奥密克戎毒株的突变区域存在很大重叠。这使她担心，奥密克戎或能避开人们通过接种疫苗或受感染所获得的抗体，一些单克隆抗体治疗药物也可能无法对它奏效。

尽管如此，疫苗预料还是能够对预防感染奥密克戎起到一定防护作用，因为疫苗除了刺激人体产生抗体，也会刺激免疫细胞去攻击受感染细胞，而奥密克戎的突变并不会削弱这种免疫细胞反应。

泰坦吉则指出，若疫苗对新变种的防护力降低，可能会有更多已接种者受感染，但至今还没有任何一个须关切变种能够完全抵抗疫苗。

哈齐约安努还说，接种疫苗加强剂或可扩大人体产生的抗体范围，使它们也能对抗奥密克戎等新变种。“让我们拭目以待，因为这些研究还在进行中。”