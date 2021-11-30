世卫：奥密克戎加剧 全球疫情风险非常高

为防堵新型病毒，各国纷纷重新检讨开放国际旅行的计划，日本成为继以色列之后第二个再度锁国的国家。

（悉尼综合电）新的冠病变异毒株“奥密克戎”来势汹汹，如今已经传播到北美洲的加拿大以及欧洲更多国家和地区。世界卫生组织警告，该毒株对全球疫情再度暴发构成“非常高”的风险。

为防堵新型病毒，各国纷纷重新检讨开放国际旅行的计划，日本成为继以色列之后第二个再度锁国的国家。

世卫组织周一说，奥密克戎（Omicron）变体造成冠病感染激增的风险非常高，而这可能产生“严重后果”。目前尚未有与奥密克戎相关的死亡病例，但世卫组织认为必须进一步研究，以评估疫苗和过去感染冠病而获得的免疫保护是否对奥密克戎有预防作用。

世卫组织发表声明说：“奥密克戎的突刺突变数量前所未见，其中一些令人担忧，有可能影响大流行的轨迹。据评估，新变种对全球构成的整体风险非常高。”

世界卫生组织上周将奥密克戎列为“须关切变种”后，世界各国纷纷提高警惕。

澳洲奥密克戎病例增至五起

日本首相岸田文雄昨天宣布恢复严格的边境管制措施，即日起禁止所有外国人入境。他说，这么做是为了避免出现最坏的情况。“这些是不寻常的紧急措施，将实行到我们掌握有关奥密克戎的一定数量的信息为止。”

日本尚未发现确诊奥密克戎病例，但有一个疑似病例。卫生部长后藤茂之说，一名来自纳米比亚的旅客确诊感染了冠病，还须进一步检测以确定他是否感染了奥密克戎毒株。

澳大利亚的奥密克戎病例已增至五起，总理莫里森昨天宣布，把原定周三（12月1日）起对技术移民和外国学生重开边界的计划推迟两个星期到15日。

菲律宾要让完成疫苗接种的外国人入境的计划也紧急刹车。当局宣布，原定明天启动的重开国门计划延后。

自南非率先通报出现奥密克戎病例之后，该毒株已先后传入了澳洲、比利时、博茨瓦纳、英国、丹麦、德国、香港、以色列、意大利和荷兰等，过去两天欧洲有更多国家通报出现确诊或疑似病例。

苏格兰周一通报发现六起奥密克戎病例，由于其中一些与国际旅行无关，引发了新变种已在社区传播的担忧。

其他国家初发现的奥密克戎病例则都与国际旅行有关。

加拿大星期天证实发现首两例，两名患者最近从尼日利亚返回。葡萄牙发现了13起，他们是贝伦人（Belenenses）足球俱乐部的球员和职员，当中一人最近到过南非。

法国有八起疑似奥密克戎病例。卫生部说，这些患者过去14天到过非洲南部，因此列为疑似病例。

瑞士也出现了首起疑似病例，患者约一周前从南非返回瑞士。爱尔兰也在调查10多起疑似病例。