全球加紧研究奥密克戎 暂不能确定症状与其他变种毒株不同

（日内瓦综合电）世界卫生组织正与全球研究人员合作，以加紧了解奥密克戎冠病变种毒株。世卫强调，目前还没有信息表明奥密克戎引发的症状与其他变种毒株不同。

针对有南非专家称奥密克戎只会造成轻微症状，世卫发表声明说，由于最先确诊感染了奥密克戎毒株的主要是年纪较轻的人，所以只出现轻微症状；要了解感染奥密克戎后的严重程度，还“需要几天到几个星期的时间”。

最先向政府通报出现奥密克戎的南非医学协会主席库切说，感染奥密克戎与感染德尔塔会表现出不同的症状。前者会申诉感到疲倦，头部和身体疼痛，偶尔会喉咙痛和咳嗽。后者是心率过高、低氧，以及丧失嗅觉和味觉。

世卫周日发表的声明说，目前可以肯定的是，聚合酶链式反应（PCR）检测可鉴定病患是否感染了奥密克戎。“我们还在设法确定，其他检测方法如抗原快速检测（ART）是否能够测出奥密克戎病例。”

还不能确定疫苗是否有效

至于疫苗对奥密克戎是否有效，专家目前也还无法确定。

澳大利亚新南威尔士大学流行病学家麦金太尔告诉彭博社：“我们还没有足够的信息来确定疫苗对奥密克戎毒株是否有效，或者是这个变体是否会引发重症，所以目前的任何说法都只是未经过论证的假设。”

专家也还不清楚这种毒株是否更容易传播。虽然有初步证据显示，曾经感染冠病的人再受奥密克戎感染的风险可能增加，但这方面的资料仍有限。

意大利周日发出了全球首个奥密克戎3D图像。与德尔塔相比，奥密克戎毒株有更多的刺突蛋白突变，而且主要集中在与人体细胞起相互作用的区域。

不过，罗马耶稣圣婴医院（Bambino Gesu）的研究团队指出，这并不意味着这些变体更危险，而是病毒通过产生另类变异进一步适应人类。

研究员在报告中说：“要有更多研究才可能让我们知道它是属于中性、不太危险或更危险的变种毒株。”