奥密克戎迅速传播日本出现首例 七国集团吁采紧急行动对抗新病毒

日本是继香港之后第二个发现奥密克戎病例的亚洲国家和地区。一天前，日本首相岸田文雄才宣布重新锁国，禁止所有外国人入境，以防堵新变种入境。

（伦敦综合电）新的冠病变种毒株“奥密克戎”迅速在全球传播开来，日本昨天出现首起确诊病例。七国集团（G7）卫生部长呼吁采取“紧急行动”对抗新病毒，美国总统拜登则敦促不要恐慌。

日本政府昨天说，当地首起奥密克戎病例是一名30多岁男性，他星期天从非洲南部纳米比亚抵达东京成田机场，入境检测呈阳，经详细解析后显示他感染的是奥密克戎毒株。

日本是继香港之后第二个发现奥密克戎病例的亚洲国家和地区。一天前，日本首相岸田文雄才宣布重新锁国，禁止所有外国人入境，以防堵新变种入境。

七国集团卫生部长周一针对新变种召开紧急线上会议，会后发表的声明说：“国际社会面临一个新的、初步评估为具高度传染性变种病毒的威胁，需要紧急行动来应对。”

约20个国家及地区已出现确诊病例

他们赞扬南非检测出新变种病毒并且就此拉响了警报，并表明将共同努力监测该病毒。声明说：“在世界卫生组织框架内建立国际病原体监测网络得到了大力支持。”

七国部长也强调了“确保获得疫苗的战略意义”，承诺遵守捐赠疫苗的诺言，也将为研发新疫苗提供支持。

南非上周率先通报出现了奥密克戎变体，至今已有约20个国家及地区出现确诊病例，促使越来越多国家实施新的旅行限制或直接锁国。

然而，美国总统拜登说，美国不会为了抗击新变种病毒而重新实施封锁。

拜登周一与他的抗疫团队开会后在白宫说：“这种变体必须引起关注，而不是恐慌。我们将抗击并打败新变种病毒。”

话虽如此，美国周一也开始禁止来自八个非洲南部国家的大多数旅客入境。拜登说，美国不可避免地会出现感染奥密克戎的新病例，实施旅行限制是为了争取时间让更多的人接种疫苗。

美国官员仍在研究该变体，但认为现有疫苗可继续预防重症。

拜登透露，他的政府正在与疫苗生产商辉瑞、莫德纳和强生合作，制定应急计划。“如果需要更新疫苗或追加剂来应对新变体……我们将利用一切可用工具加速其开发和部署。”

在日内瓦，世卫组织周一召集各国代表，商讨如何制定一项应对下一场大流行的国际协议。

世卫组织总干事谭德塞说，各国须审视冠病所造成的破坏，并通过达成大流行防范条约，以确保类似眼下的卫生紧急状况不再发生。他指出，除非各国表现出加强全球防御的决心，否则必然会发生另一场灾难性的大流行。

世卫组织成员国已在上星期天就启动大流行病条约的进程达成了共识，并预定周三正式签约。根据草案，各国同意设立一个政府间机构，负责起草和谈判关于大流行预防、准备和应对的一项世卫组织公约、协议或其他国际性的工具。

谭德塞说：“高度突变的奥密克戎变体出现凸显了我们的处境是多么危险和不稳定。它证明了为什么世界需要就流行病达成新协议。同时再次提醒我们，尽管我们当中许多人可能认为冠病疫情已经结束，但事实并非如此。这一切都会重演，除非世界各国能同声说‘永不’。”