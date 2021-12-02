BioNTech总裁沙辛预判：现有辉瑞疫苗仍可预防新毒株引发重症

沙辛透露，公司正展开实验，分析已接种辉瑞疫苗者血液中的抗体能否让奥密克戎毒株失活。他预计，实验结果将显示疫苗对于新毒株引发的轻度和中度症状的保护力会降低，至于会降低到什么程度则难以预测，但对于须住院治疗或引发重症等仍能提供强而有力的保护。

（法兰克福综合电）根据辉瑞的合作伙伴德国药商BioNTech创办人兼总裁沙辛，现有的辉瑞冠病疫苗预料仍可保护奥密克戎变种毒株感染者，避免他们发展出严重症状。

他透露，该公司正展开一项为期两周的实验，分析接种了两剂或三剂辉瑞-BioNTech疫苗者的血液，看看血液中的抗体能否让奥密克戎（Omicron）变种毒株失活，从而判断是否需要开发新的疫苗。

沙辛预计，实验结果将显示疫苗对于奥密克戎引发的轻度和中度症状的保护力会降低，至于会降低到什么程度则难以预测。不过他强调，现有疫苗对于须住院治疗或引发重症等仍能提供强而有力的保护。“所以别害怕，应维持现有计划，加速施打第三针加强剂。”

他说，比起只接种两剂疫苗，接种第三剂或加强剂预计能对奥密克戎引发的重症有多一层保护。“我们认为，当人们接种第三剂疫苗时，保护作用会更明显。”

目前尚不清楚奥密克戎是否比德尔塔变种病毒更具传染性和传播速度更快，即便如此，他认为人们不必恐慌。“目前唯一让我担心的是，有些人完全没有接种疫苗。”

沙辛也说，预计在接下来的几周或几个月内，人们就能知道是否需要新疫苗来对抗奥密克戎，而BioNTech已为此做好准备，如果有需要，估计约100天就能推出首批2500万至5000万剂专为这个新变种毒株量身定制的新疫苗。

欧盟药品监管机构周二已表明，如果目前的疫苗不足以对抗奥密克戎，该机构会采取加急程序批准新疫苗，以遏制奥密克戎毒株的传播。

牛津大学：没证据表明疫苗不能保护人们免于重症

目前科学家对奥密克戎知之甚少，能参考的研究数据也十分有限，因此疫苗制造商对现有疫苗能否有效对抗奥密克戎的看法不一，甚至出现立场矛盾情况。

与英国阿斯利康制药公司联合研发冠病疫苗的牛津大学说，没有证据表明现有疫苗不能保护人们免于奥密克戎引发的重症。

不过，美国制药企业莫德纳的总裁邦塞尔周二接受英国《金融时报》访问时指出，现有的冠病疫苗对抗奥密克戎变种毒株的效果可能不如对付德尔塔毒株那样有效，因此须研发新疫苗。

他还说，关于现有疫苗对奥密克戎的有效性数据将在未来两周出炉，但科学家并不表乐观，而且特定疫苗要好些时候才能大规模供应。此番言论引发市场一阵恐慌，股市一度挫跌。