从周五起为期两周 入境韩国者不论国籍须隔离10天

新加坡与韩国的疫苗接种旅游走廊（简称VTL）上月15日启动，两国旅客入境新加坡樟宜机场和韩国仁川国际机场后不必隔离，只须接受冠病检测。估计新出台的措施将影响新加坡旅客通过VTL前往韩国的出游计划。

韩国发现五起感染奥密克戎冠病变种毒株病例，政府随即宣布从周五起，所有入境韩国者包括公民和外国人，无论是否接种了疫苗，都须在抵境后隔离10天。新措施将实施两周。

在新措施下，入境的本国公民和长期居留的外国人获准居家隔离，短期居留的外国人则须在韩国政府指定的临时设施隔离10天。此外，所有入境者都须接受是否感染奥密克戎（Omicron）冠病变种毒株的检测。

新加坡与韩国的疫苗接种旅游走廊（简称VTL）上月15日启动，两国旅客入境新加坡樟宜机场和韩国仁川国际机场后不必隔离，只须接受冠病检测。估计新出台的措施将影响新加坡旅客通过VTL前往韩国的出游计划。

发现五起奥密克戎病例

韩国防疫当局昨天也说，针对前一天出现奥密克戎疑似病例进行基因测序工作，发现了五起感染奥密克戎毒株病例。

居住在仁川市的40多岁夫妇上月14日至23日到访尼日利亚，24日返回韩国，次日确诊。之后，与其密切接触的一名友人和儿子也确诊。

防疫当局表示，40多岁夫妇和友人确诊感染奥密克戎毒株，对10多岁子女的检查结果也将在本周内出炉。其他两名感染奥密克戎毒株病例也是曾访问尼日利亚的50多岁韩国公民。据悉，感染者除了呼吸道症状、肌肉疼痛外，没有其他特别症状。

韩国政府从11月28日起，禁止来自南非、博茨瓦纳、津巴布韦、纳米比亚、莫桑比克等八个非洲国家的人入境。

韩国疾病管理本部昨日通报，过去24小时内，新增确诊病例5123起，这不但是首次达5000起，更是疫情暴发以来的新纪录。同时，重症数也达723起新高，远远超过韩国政府此前认定的500起“可稳定管控水平”。

当局表示，5075起新感染是本土传播的，其中4110起是在首尔都市区发现。分析认为，韩国已出现第五波疫情，处于紧急状态。

韩国中央灾难安全对策本部方面指出，新增病例依然集中在首都圈，而等待安排病床的确诊病例数量持续增加。韩国政府正在动员一切行政力量，确保有足够的病床。

确诊人数迅猛增加 专家担心医疗体系崩溃

首尔的危重症监护病床使用率为90.7％、中部忠清地区也达到95.0％，医疗应对已进入了紧急状态。虽然韩国政府以居家治疗为原则，但正在努力确保病床足够，由于确诊患者人数增加势头迅猛，专家担心医疗体系将崩溃。

鉴于疫情严峻，政府计划本周召开会议，以拟定对策。韩国5200万人口中，近80％已完成疫苗接种，本月4日将开始替18岁到49岁成人施打加强剂。

自11月1日进入分阶段恢复日常生活防疫模式以来，重症病例、病床使用率等各项指标持续恶化，累计病例超过45万起，政府已将全国疫情风险程度提升至最高级别。

（记者是《联合早报》首尔通讯员）