欧洲疾控中心：奥密克戎病例料数月内占总数过半

（布鲁塞尔／柏林综合电）冠病变异毒株奥密克戎传播迅速，欧洲疾病预防与控制中心估计，几个月后，欧洲的新增冠病病例一半以上会是奥密克戎所致。不过，欧洲未出现由奥密克戎导致的重症病例。

欧洲疾病预防控制中心周四（12月2日）发布的公告说，根据中心进行的模式演算，在未来几个月内，欧洲联盟／欧洲经济区半数以上的新增冠病病例会是由奥密克戎引发。

欧盟和欧洲经济区包括27个欧盟成员国以及冰岛、列支敦士登和挪威。

法国的政府首席科学顾问德尔弗莱西也预测，到了明年1月底，奥密克戎可能取代德尔塔，成为在法国传播的主要毒株。

欧洲疾控中心的估计让人们对刚出现的奥密克戎多了一分了解，即它的传播力比德尔塔变异毒株更强。至于它的毒性则还不确定。

欧洲79奥密克戎病例 全部是轻微或无症状

截至周四，欧洲发现了79起奥密克戎病例，患者多为已完成接种的年轻人，约一半无症状，另一半出现轻微症状，没有重症、住院或死亡病例。

欧洲疾控中心指出，这些患者都是旅行者，因此可以假设他们比一般人群健康。

中心主任阿摩恩在公告中强调，接种疫苗并且要完成两剂，以及40岁以上要接种追加剂，这些都至关重要。她提醒，与他人保持距离、让封闭空间充分通风、让生病的人在家工作都可以有效减少传播。

迄今为止，关于奥密克戎的传播性尚无确凿证据，但世界卫生组织疫情应对小组技术负责人克尔霍夫周三说，预计会在“几天内”获得这方面的数据。

为应对奥密克戎的潜在威胁，欧洲最大经济体德国再度收紧防疫限制，主要是针对未接种疫苗者实施限制。

德国挪威收紧防疫措施

德国代理总理默克尔周四同地方政府领导人会晤后宣布，全国的非必需品商店如餐馆、文化与休闲活动设施如电影院等将只向接种了疫苗或痊愈的人开放。

即将卸任的默克尔赞成强制接种冠病疫苗。她说，议会将很快对此进行表决。

德国南部两州出现几起奥密克戎病例之后，首都柏林周四也通报出现了第一起这类病例，另有几起疑似病例。

北欧国家挪威在出现奥密克戎疑似感染群之后，也宣布收紧防疫措施。

新措施包括在高感染率地区如首都奥斯陆，公共场所强制戴口罩；室内活动的参加者以百人为限，鼓励人们尽可能在家办公。此外，所有入境旅客无论是否已接种疫苗，都得接受冠病检测。

挪威已出现多起奥密克戎病例，上周50多个已接种疫苗者参加一个企业圣诞晚宴后感染冠病，至少已有五人确定感染了奥密克戎，当局预料确诊者会增加。