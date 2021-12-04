南非初步研究：相较德尔塔或贝塔等变种毒株 冠病痊愈者再染奥密克戎风险高三倍

研究指出，直到11月27日，在南非的280万起确诊病例中，出现了3万5600多起再感染病例，他们两次感染的间隔至少90天。

（约翰内斯堡综合电）南非科学家周四（12月2日）公布的初步研究显示，冠病痊愈者再感染奥密克戎的风险，是德尔塔或贝塔等变种毒株的三倍。

研究指出，直到11月27日，在南非的280万起确诊病例中，出现了3万5600多起再感染病例，他们两次感染的间隔至少90天。

将找出奥密克戎病毒是否会导致重症

报告作者、南非流行病学建模与分析中心专家浦廉在推特上发文说，最近再次感染冠病者大部分之前都是感染了德尔塔病毒。

她说，由于没有确诊者的疫苗接种状态，研究员无法评估奥密克戎是否突破了疫苗防疫，这将是接下来的研究重点。研究员也将找出奥密克戎病毒是否会导致重症。

上述研究是根据南非医疗系统的数据得出这样的结论，也是对奥密克戎规避冠病痊愈者免疫系统能力提供第一手流行病学证据。不过，该研究仍未获得医疗同业审核。

英国南安普顿大学全球卫生专家海德赞扬南非的这项研究为“高质量”的研究，他发表声明说：“报告的分析引人关注，因为再感染者的免疫系统相对的能被病毒轻易规避。这些会是虚惊一场吗？看起来越来越不可能。”

早前，南非顶尖科学家、南非国家传染病研究所的微生物学家冯戈特伯格在记者会上说，她预测南非全国各地的确诊病例将会激增，但认为冠病疫苗仍能避免患者出现重症。

奥密克戎导致南非病例激增，周四新增确诊病例1万1535起，是一周前的五倍，有四分三感染的是奥密克戎病毒。

不过，死亡和住院率依然维持在低位，多数患者的症状轻微。大部分病例是出现在豪登省（Gauteng）。

豪登省冠病谘询委员会主席卡旺加说，尽管病例激增，住院患者人数也有增加，不过增长率比病例增长率来得低。

南非现在每四人中，只有一人完成接种冠病疫苗，其中以年长者接种疫苗的比率最高。

另外，南非总统拉马福萨周四警告，全球许多国家对南非实施禁航令，不仅打击南非旅游业，也会导致“医疗隔离”的不平等对待，这是南非极力反对的。

他要求获得“全球保证”，让冠病疫苗能够大批量生产，同时普及冠病治疗，让患者都能及时获得救治。