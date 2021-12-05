（日内瓦综合电）奥密克戎冠病变种毒株传播迅速，世界卫生组织报告，出现奥密克戎病例的国家已经增加到至少38个，幸好至今未出现相关死亡病例。世卫再次呼吁避免恐慌，但必须积极对待接种疫苗。

世卫发言人周五（12月4日）在记者会上对媒体说，世卫还需要几周的时间才可能确定奥密克戎的传播力，以及现有疫苗、病毒检测及治疗法对它的有效性。

世卫促请各界无须恐慌，并强调没理由怀疑现有冠病疫苗的有效性。

世卫：现阶段无须调整疫苗

世卫属下卫生紧急项目执行主任瑞安说：“现在，我们必须相信科学，要有耐心，不要害怕……在现阶段，无须调整我们正在用的疫苗……接种疫苗是你目前最好的选择。”

世卫首席科学家斯瓦米内森也说，现在还远不是讨论调整疫苗的时候。她在路透社主办的Reuters Next线上会议中说，现在出现的病例99％感染的还是德尔塔病毒。

世卫疫情应对小组技术负责人克尔霍夫重申，至今看来感染奥密克戎的症状比较轻微，不过现在就对它的严重性下定论仍言之过早。世卫一再提醒各国，禁止来自非洲南部国家的航班入境的做法，既无法阻止病毒传播，也不符合逻辑。

红十字会与红新月会国际联合会主席罗卡则再次强调了之前许多人的责难，即奥密克戎的出现反映了全球不同地区疫苗接种不平等的危险，国际社会须采取更多行动来解决疫苗分配不均的问题。

罗卡周五接受法新社采访时说：“科学家们已经多次警告，疫苗接种率低的地方出现新变种病毒的风险很高。”

奥密克戎病例激增 南非疫情进入第四波高峰

联合国数据显示，高收入国家的人口至少65％接种了至少一剂疫苗，但在低收入国家只约7％。西方国家被指囤积大量疫苗，世卫组织一再敦促这些国家不要急于推出追加剂，而应该先把部分疫苗提供给急需疫苗的国家。

在率先通报出现奥密克戎的南非，自从此新型毒株出现后，当地的冠病病例持续激增。南非政府周五宣布，疫情进入第四波高峰期。

南非11月24日通报出现奥密克戎后，日增冠病病例从2000多起往上窜，12月3日达到1万6000多起。南非的累计确诊病例已破300万起，累计死例逼近9万起；检测呈阳率也由两周前的1%至2%，猛升至周五的24.3％，增长速度远远超过前三次高峰期。首都比勒陀利亚和最大城市约翰内斯堡所在的豪登省疫情最严重。

由于只有少数确诊者的病毒检测被送去做基因排序，因此当局无法确定新增病例当中多少是奥密克戎所致。

同时，南非邻国津巴布韦周四报告出现首起奥密克戎病例之后，新增冠病病例也猛增。

津巴布韦实施严格的防疫措施，然而单日新增病例却从两周前的20起，激增至周五的超过千起，但未知多少是奥密克戎引发的。