奥密克戎可能减缓复苏步伐 IMF料下调全球经济增长预期

国际货币基金组织（IMF）总干事格奥尔基耶娃周五在路透社举办的Reuters Next会议上说：“可能迅速传播的新变种病毒会削弱信心，在这种意义上，我们在10月份做出的全球增长预测可能得下调。”

（华盛顿综合电）国际货币基金组织（IMF）总干事格奥尔基耶娃说，奥密克戎可能如德尔塔那样，冲击市场信心，减缓全球经济复苏的步伐，因此IMF预计会下调对全球经济增长的预期。

格奥尔基耶娃周五（12月4日）在路透社举办的Reuters Next会议上说：“可能迅速传播的新变种病毒会削弱信心，在这种意义上，我们在10月份做出的全球增长预测可能得下调。”

IMF在最近发布的《世界经济展望》中预计，今年全球经济增长5.9%，2022年增长4.9%，但美国等主要经济体在德尔塔变种毒株蔓延后，预测须大幅下修。

IMF的预测引发了一些担忧，即全球供应链问题和疫苗分配不均的改善正在减缓。此外，在许多发达经济体需求激增之际，关键零部件如半导体却短缺，使价格持续上涨。

格奥尔基耶娃说：“即使在新变种病毒出现之前，我们已经担心经济虽然持续复苏，但正在失去一些动力。”

她指出，在奥密克戎出现之前的一些问题如今已根深蒂固，从疫中复原得较快的国家与落后国家之间的差距正在扩大。“决策者也面临新的问题，特别是通货膨胀。”

格奥尔基耶娃重申她对低收入国家偿还债务能力的担忧。她指出，全球约60%最贫穷的国家有的面临负债高风险，有的已经陷入债务困境。

去年5月，二十国集团（G20）启动了一项暂停偿债倡议，以便在疫情期间为世界上最贫穷的国家提供支援。

由于该倡议将于今年底到期，而利率预料即将上升，格奥尔基耶娃认为，各国需要考虑其他方案，如“共同框架”。该计划以巴黎俱乐部（Paris Club）债权人重组贷款的规则为蓝本，旨在协助经济受疫情冲击的国家处理不可持续的债务。不过，自2020年11月成立以来，共同框架一直受到拖延和债务国欠缺兴趣的困扰，至今只有埃塞俄比亚、乍得和赞比亚这三个国家提出了申请。

国际货币基金曾提出让要求加入共同框架的国家暂停偿还债务，以解决他们难以加入的问题。

格奥尔基耶娃说：“我想对所有人说的是，不要等到为时已晚，那会要付出更大的代价。”

她周四也在博客上发文警告，除非世界上最富裕的国家同意暂停一些低收入国家的偿债义务，否则这些贫国将出现“经济崩溃”。

她说：“对于许多国家来说，挑战越来越大……除非G20债权人同意加快债务重组，并在磋商期间暂停偿债，我们可能会看到一些国家经济崩溃。”