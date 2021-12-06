奥密克戎传入罗马尼亚智利及美15州 法英实施更严格入境措施

来自 / 联合早报

整理 /
傅慧云

发布 / 2021年12月6日 5:00 AM

在奥密克戎变种毒株迅速传播的阴影下，英国人照常到伦敦考文特花园观赏圣诞节灯饰和每天按时降下的人造雪。（路透社）
在奥密克戎变种毒株迅速传播的阴影下，英国人照常到伦敦考文特花园观赏圣诞节灯饰和每天按时降下的人造雪。（路透社）

字体大小:

罗马尼亚的首两起奥密克戎确诊病例，是从南非返国的两名罗马尼亚人，智利首起病例则来自加纳。美国目前已有至少15个州出现超过20起奥密克戎病例。

（布加勒斯特／华盛顿综合电）冠病变种病毒株奥密克戎传入罗马尼亚和智利。挪威一感染群可能增至上百人。美国则有至少15州出现病例，显示已在社区传播。法国和英国对抵境旅客实施更严格的限制。

欧洲联盟成员国罗马尼亚周六宣布，在11月30日从南非返回的两名罗马尼亚人身上发现了奥密克戎（Omicron）变种毒株。这也是当地的首两起病例。

南美洲国家智利也发现首起奥密克戎病例，确诊者来自加纳，他11月25日抵达智利机场时进行的聚合酶链式反应（PCR）检测呈阳性。当局对检测样本进行基因组测序后，确定该病毒株为奥密克戎。

挪威公共卫生研究院部门主任沃尔说，所有参加可再生能源生产商Scatec ASA于11月26日举办的圣诞派对的人，都被视为感染奥密克戎毒株。该公司120名员工参加了派对。截至周五挪威已确诊19起奥密克戎病例，当中13起与Scatec派对有关联。Scatec的业务遍布15个国家和地区，包括南非。

法英要求所有旅客启程前 接种与否都须检测呈阴

在美国，目前已经有至少15个州出现总计超过20起奥密克戎病例。美国首席传染病专家福奇接受彭博电视台访问时指出，“我们无疑已存在社区传播”，未来几天美国的相关病例肯定会上升。

美国媒体说，这15州的奥密克戎确诊病例的年龄、疫苗接种状况，以及旅行史各不相同。他们都出现轻微到中度症状，目前为止没有患者入院治疗。

为防堵新变种毒株，法国周六起对来自欧盟以外国家的人实施更严格的检测要求；旅客无论是否接种疫苗，都须在启程前出示24小时内进行且结果呈阴的快速抗原检测，或48小时内进行且呈阴的PCR检测。

此外，未接种疫苗的欧盟旅客，启程前须提交24小时内进行的呈阴抗原或PCR检测结果，才能进入法国。

英国明天起（7日）要求所有旅客在飞行前48小时内进行冠病检测，无论他们是否接种疫苗。卫生部长贾维德说，这项措施将是暂时的，并会随着疫情发展进行检讨。英国已有超过150人确诊奥密克戎。

最早发现新毒株的科学家莫约（Sikhulile Moyo）对毒株实现异常变异形态的速度表示担心。他称还无法破解新毒株的演变过程，也无法确定传染性。

莫约是博茨瓦纳—哈佛爱之病参考实验室主任、哈佛大学陈曾熙公共卫生学院研究员。他指出，病毒不会一次过出现多种变异。由于全球对冠病的测序不足，很难断定奥密克戎是多早前发展成型。

“我们仍在研究，在这么短时间里怎么会出现如此多的变异，从而形成奥密克戎。观察之前的毒株如阿尔法和贝塔，可以发现变异是逐渐积累而形成。”

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容