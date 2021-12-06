奥密克戎传入罗马尼亚智利及美15州 法英实施更严格入境措施

罗马尼亚的首两起奥密克戎确诊病例，是从南非返国的两名罗马尼亚人，智利首起病例则来自加纳。美国目前已有至少15个州出现超过20起奥密克戎病例。

（布加勒斯特／华盛顿综合电）冠病变种病毒株奥密克戎传入罗马尼亚和智利。挪威一感染群可能增至上百人。美国则有至少15州出现病例，显示已在社区传播。法国和英国对抵境旅客实施更严格的限制。

欧洲联盟成员国罗马尼亚周六宣布，在11月30日从南非返回的两名罗马尼亚人身上发现了奥密克戎（Omicron）变种毒株。这也是当地的首两起病例。

南美洲国家智利也发现首起奥密克戎病例，确诊者来自加纳，他11月25日抵达智利机场时进行的聚合酶链式反应（PCR）检测呈阳性。当局对检测样本进行基因组测序后，确定该病毒株为奥密克戎。

挪威公共卫生研究院部门主任沃尔说，所有参加可再生能源生产商Scatec ASA于11月26日举办的圣诞派对的人，都被视为感染奥密克戎毒株。该公司120名员工参加了派对。截至周五挪威已确诊19起奥密克戎病例，当中13起与Scatec派对有关联。Scatec的业务遍布15个国家和地区，包括南非。

法英要求所有旅客启程前 接种与否都须检测呈阴

在美国，目前已经有至少15个州出现总计超过20起奥密克戎病例。美国首席传染病专家福奇接受彭博电视台访问时指出，“我们无疑已存在社区传播”，未来几天美国的相关病例肯定会上升。

美国媒体说，这15州的奥密克戎确诊病例的年龄、疫苗接种状况，以及旅行史各不相同。他们都出现轻微到中度症状，目前为止没有患者入院治疗。

为防堵新变种毒株，法国周六起对来自欧盟以外国家的人实施更严格的检测要求；旅客无论是否接种疫苗，都须在启程前出示24小时内进行且结果呈阴的快速抗原检测，或48小时内进行且呈阴的PCR检测。

此外，未接种疫苗的欧盟旅客，启程前须提交24小时内进行的呈阴抗原或PCR检测结果，才能进入法国。

英国明天起（7日）要求所有旅客在飞行前48小时内进行冠病检测，无论他们是否接种疫苗。卫生部长贾维德说，这项措施将是暂时的，并会随着疫情发展进行检讨。英国已有超过150人确诊奥密克戎。

最早发现新毒株的科学家莫约（Sikhulile Moyo）对毒株实现异常变异形态的速度表示担心。他称还无法破解新毒株的演变过程，也无法确定传染性。

莫约是博茨瓦纳—哈佛爱之病参考实验室主任、哈佛大学陈曾熙公共卫生学院研究员。他指出，病毒不会一次过出现多种变异。由于全球对冠病的测序不足，很难断定奥密克戎是多早前发展成型。

“我们仍在研究，在这么短时间里怎么会出现如此多的变异，从而形成奥密克戎。观察之前的毒株如阿尔法和贝塔，可以发现变异是逐渐积累而形成。”