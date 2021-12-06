美国圣诞老人尚有3000空缺

（华盛顿彭博电）美国经济活动逐渐恢复，劳动力短缺情况加剧，尤其是进入年底忙碌季节，好些行业都缺人手，连圣诞老人也找不到人来扮演。

达拉斯的“圣诞老人雇佣公司”老板艾伦告诉记者，全国商场、家庭和公司各类活动都要聘用圣诞老人，可是至今还有3000个空缺。据劳工部数字，美国上个月的失业率降幅超过预期。

艾伦说，今年圣诞老人扮演者少了约10%，他的公司自10月以来一直在努力寻找愿意穿上那套红色服装的人。

根据艾伦收集的数据，至今有300多名圣诞老人演员死于冠病。另有更多人因担心疫情，不再从事这个得要面对群众的工作。

和其他招工困难的行业一样，这行也在调高工资招人。艾伦说，工资涨幅可达15%至1万美元（1万3697新元）。

往年每到这个季节，圣诞老人就是商店和商场招徕顾客的主角。在电子商务时代，实体零售商更需使出浑身解数来吸引人潮，圣诞老人也愈发重要，因此过去10年涌现了圣诞老人热潮。除了百货商场，近年连沃尔玛等连锁店也请来圣诞老人助阵。

去年由于受限于防疫措施，一些商场只能让顾客与圣诞老人通过视频互动。今年虽然出现了奥密克戎变异毒株的阴影，但由于限制已放宽，预计人们又可以体验与圣诞老人近距离接触了。

美国的市场研究数据显示，15%的受访消费者说，去年他们最感失落的就是不能到商场去跟圣诞老人见面合影。