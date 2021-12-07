岸田：周边局势日益严峻 日本须改国防策略发展“攻击敌人基地”能力

日本首相岸田文雄昨日发表施政演说时表明，将出台新的安全与国防政策，确保日本拥有“攻击敌方基地”的能力来应对日益严峻的周边局势。日本媒体说，紧张的台海局势可能为日本提供冲破底线的机会，使日本的军事发展态势大转弯。

日本在第二次世界大战后一直受和平宪法的限制，在国防上禁止攻击他国，而只能防守。在美日军事联盟框架中，美国是矛，日本只能是盾。

前首相安倍晋三在位时，提出要让军队拥有进攻敌方基地的实力。他下台后将这个推动任务交给接班人菅义伟。如今，岸田文雄也对此做出了积极的表态。岸田之前长期担任外交部长，一直被视为鸽派人物。

将争取冲绳居民同意推进新基地建设与搬迁

岸田昨日在国会发表演说时指出：“日本的周边安全形势比以往更严峻，导弹技术的进步和岛屿防御的困局等都是例子。为了保障日本人民的安全，我会考虑所有能推进防卫能力的选项，这包括了具备攻击敌人基地的能力。为此，我们将用一年左右，出台新的国家安全战略、国防计划指南和中期防卫计划这三个主要军事方案。”

岸田也表明，有美军驻军的冲绳是个重要基地，政府将扩大给予冲绳的经济支援，极力争取冲绳居民同意推进新基地的建设与搬迁。他透露：“……将尽快安排出访美国，同美国总统拜登会谈，以推进日美同盟。”

他认为，美日同盟加强合作，可提升威慑力，有利于印度太平洋以及国际的繁荣与稳定。他也表达了要与东南亚国家、澳大利亚和欧洲国家合作，实现“自由开放的印太战略”。

岸田上台后一再强调要建立“经济安保”。针对这方面，他在演说中提议可通过《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP），建立自由、公平的经济秩序。他说，经济是当今维护安全和繁荣不可或缺的因素。

对于中国，岸田说：“该坚持的还是要坚持。”不过他指出，日本与中国之间存在合作空间，两国建立稳定关系很重要。

日本的周边安全形势比以往更严峻，导弹技术的进步和岛屿防御的困局等都是例子。为保障日本人民的安全，我会考虑所有能推进防卫能力的选项，这包括了具备攻击敌人基地的能力。 ——日本首相岸田文雄

（记者是《联合早报》东京特派员）