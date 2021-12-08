英卫生部长贾维德：奥密克戎传入英国社区 会否影响复苏言之过早

英国卫生部长贾维德说，尽管现阶段无法确定奥密克戎是否能够躲避接种疫苗所产生的抗体，以及它会否导致更严重的症状，但政府不会心存侥幸。英国首相约翰逊则表示，不排除在圣诞节前收紧防疫措施的可能性。

（伦敦综合电）英国卫生部长贾维德说，奥密克戎变种冠病毒株已在英格兰社区传播，但现在就断定这是否会打乱英国的复苏步伐仍言之过早。

英国卫生安全局昨天说，英国全国又确诊了101起新的奥密克戎病例，使总数达到437起。

贾维德周一说，英国的确诊病例“包括一些没有国际旅行史的病例，因此我们的结论是，英格兰多个地区已出现社区传播”。

为遏制奥密克戎毒株蔓延，英国政府上周六宣布，从周二起所有12岁及以上入境旅客，都须在启程前48小时内进行冠病病毒检测，并取得阴性结果证明。

英国当局也将尼日利亚等11个非洲国家列入疫情“红色名单”，从这些国家返回的英国人须隔离10天。

贾维德在国会为这些严格措施辩护时说，尽管现阶段还无法确定奥密克戎是否能够躲避接种疫苗所产生的抗体，以及它是否会导致更严重的症状，但在等待科学家提供更多信息之际，政府不会心存侥幸。

英国首相约翰逊同日表示，目前没有进一步收紧防疫限制的必要，但未排除在圣诞节前这么做的可能性。

法国对夜总会及小学实施更严格防疫规定

另一方面，法国冠病病例持续上升，促使当地政府出台新措施，包括下令全国夜总会本周末起关闭四周、在小学实施更严格防疫规定等。当局也鼓励雇主让员工居家办公，并敦促人们在年底佳节来临之际减少社交聚会，以减轻医疗体系面临的压力。

法国总理卡斯泰周一宣布上述新规定时说，冠病病毒正在法国所有地区和所有年龄段的人群中传播，但由于全国已有近九成符合资格的人完成冠病疫苗接种，政府无须实施新一轮封锁或宵禁。

除了强化社交距离措施，法国政府也继续推进疫苗接种进程，包括计划在年底前开放让所有五岁至11岁儿童接种。截至周一，法国冠病发病率已上升至每10万居民中有430名感染者，其中六岁至10岁儿童的发病率，为每10万人中有917名感染者。

德尔塔仍是在法国传播的主流毒株，奥密克戎病例则有25起，当中21起是输入型病例。当地专家预计，奥密克戎病例可能在未来几周大幅增加。

在荷兰，多家医院因冠病病例激增而人满为患，当局为此出动军方协助。乌得勒支大学医学中心最近在50名有医疗背景的军人支援下，设立第二个收治冠病患者的单位。这已是军方第二次支援这家医院，第一次是在去年10月至今年6月间。

荷兰疫苗接种率高，并在近期收紧防疫措施，但当地疫形势仍然严峻，每日新增病例已增至2万多起。