报告：一年内上涨超过一半 美汽油价达七年新高石油公司赚大钱

拜登政府警告，汽油大涨价已经损害到低收入层。美国政府正在推动气候议程，要减少对化石燃料的依赖，同时，也释放5000万桶战略储备石油，试图压低油价。

（华盛顿综合电）美国无党派纳税人权益组织“美国问责”的一份报告显示，由于美国汽油价格攀升，石油公司大赚钱。

报告说，全球24大石油和天然气公司包括埃克森（Exxon）、雪佛龙（Chevron）、蚬壳（Shell）和英国石油（BP），它们在今年前九个月的总净利已经高达1740亿美元（约2378亿新元）。

单是第三季，总体净利就超过740亿美元。其中，埃克森这一季的净利为67.5亿美元，是该公司自2017年以来获利最丰厚的一季。英国石油在第三季的净利达到33亿美元。

美国汽油价格达到七年来的新高，现在美国人支付约3.40美元购买一加仑的汽油。相比之下，汽油一年前的价格约2.10美元，前后上涨了超过一半。早前拜登政府警告，汽油大涨价已经损害到低收入层。

石油公司不愿增加产量

美国政府正在推动气候议程，要减少对化石燃料的依赖，同时，也释放5000万桶战略储备石油，试图压低油价。在现阶段，这些举措看起来效果不大。

“美国问责”（Accountable.US）指出，石油和天然气公司几乎没有表现出通过增加产量以降低成本的意愿，并指责他们利用不断飙升的油价，在冠病疫情期间剥削美国家庭。

该组织创办人赫里格说，油价高涨害到美国人，罪魁祸首就是这些有钱的石油公司，它们只顾自己的利益，每月大把大把地将钱赚进口袋。

今年，上述各大油公司的财报显示，有11家支付给股东的分红总额超过365亿美元，也有一些油公司花了80亿美元回购自己公司的股票。它们只顾盈利的做法，惹恼了美国联邦政府，能源部长格兰霍姆就公开指责油公司不顾石油需求殷切，不愿相应增产。

分析说，近年许多新的钻油技术涌现，使到美国不仅足以应付国内需求，也成了全球主要石油出口国，但油价走低却让投资者感到不快。

加拿大皇家银行资本市场全球商品期货策略部门主任克罗夫特说，现在油公司不愿增加产量，主要因为投资情绪所致，“投资者不要油公司破坏赚钱的好机会。”

除了不愿增加油产，石油与天然气公司手头上有大片租赁土地仍未进行钻探。背后都是利益的考量。