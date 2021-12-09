福奇：​几乎可肯定​奥密克戎​症状​不比德尔塔​严重​

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来自 / 联合早报

文 /
李月霞

发布 / 2021年12月9日 5:00 AM

美国纽约市长德布拉西奥宣布，所有私企员工须在本月27日前接种冠病疫苗，五岁及以上儿童也须在规定日期前接种。图为人们在纽约时报广场附近的一个冠病检测及疫苗接种站外排队。（新华社）
美国纽约市长德布拉西奥宣布，所有私企员工须在本月27日前接种冠病疫苗，五岁及以上儿童也须在规定日期前接种。图为人们在纽约时报广场附近的一个冠病检测及疫苗接种站外排队。（新华社）

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（日内瓦／华盛顿综合电）美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇指出，初步证据表明，冠病变种毒株奥密克戎的传播性可能更强，但引发的症状没那么严重。世界卫生组织卫生紧急项目执行主任瑞安也说，与其他变体相比，奥密克戎没有引发更多重症的迹象。

福奇周二在白宫的新闻发布会上说，虽然还需要更多的数据，但早期奥密克戎病例需要住院治疗的似乎更少，患者不太需要呼吸辅助器供氧。

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