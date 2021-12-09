福奇：几乎可肯定奥密克戎症状不比德尔塔严重 订户 来自 / 联合早报 文 / 李月霞 发布 / 2021年12月9日 5:00 AM 美国纽约市长德布拉西奥宣布，所有私企员工须在本月27日前接种冠病疫苗，五岁及以上儿童也须在规定日期前接种。图为人们在纽约时报广场附近的一个冠病检测及疫苗接种站外排队。（新华社） 字体大小: 小 中 大 （日内瓦／华盛顿综合电）美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇指出，初步证据表明，冠病变种毒株奥密克戎的传播性可能更强，但引发的症状没那么严重。世界卫生组织卫生紧急项目执行主任瑞安也说，与其他变体相比，奥密克戎没有引发更多重症的迹象。福奇周二在白宫的新闻发布会上说，虽然还需要更多的数据，但早期奥密克戎病例需要住院治疗的似乎更少，患者不太需要呼吸辅助器供氧。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠状病毒19 冠病疫苗 世界卫生组织 南非 美国 福奇 瑞安 早说 我国咖啡机器人进军日本