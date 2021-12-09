（日内瓦／华盛顿综合电）美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇指出，初步证据表明，冠病变种毒株奥密克戎的传播性可能更强，但引发的症状没那么严重。世界卫生组织卫生紧急项目执行主任瑞安也说，与其他变体相比，奥密克戎没有引发更多重症的迹象。

福奇周二在白宫的新闻发布会上说，虽然还需要更多的数据，但早期奥密克戎病例需要住院治疗的似乎更少，患者不太需要呼吸辅助器供氧。