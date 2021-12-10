奥密克戎病例近万起 英格兰下周起再收紧防疫

（伦敦综合电）冠病变异毒株奥密克戎在英国迅速传播，政府担心可能已有近万起病例。为减缓传播之势，约翰逊政府收紧英格兰的防疫措施，要求人们在家工作、在公共场所戴口罩，以及使用疫苗通行证。

约翰逊在12月8日的简报会上说，感染奥密克戎的病例每两三天就增一倍，住院人数面临大幅上升风险，因此“在英格兰推行B计划是合宜且负责任之举”。

约翰逊说，政府将要求人们从下周一（13日）起再度在家工作，只有必要时才去公司。政府也将从周三（15日）起，首次强制人们进入夜店和人群聚集的场所时出示已接种两剂冠病疫苗、或抗原筛检结果呈阴性的证明。体育馆等万人以上出席的场地也得出示疫苗通行证入场。

大部分室内公共场所，包括剧院和电影院将强制戴口罩。此前，英格兰已立法规定乘搭公共交通和进入商店必须戴口罩。

圣诞期间英国半数新病例或感染奥密克戎

约翰逊说：“越来越明显的是，奥密克戎病例增长速度远快于德尔塔病例。”

英国由英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰组成。在约翰逊宣布启动B计划前，苏格兰、威尔士和北爱尔兰已实施更严格防疫限制。

英国卫生部长贾维德说，英国至今发现568起奥密克戎确诊病例，但实际上可能接近1万起。政府科学顾问弗格森8日称，奥密克戎在英国的发生率每两三天就提高一倍，意味着可能会在圣诞节前成为主要流行毒株。英国卫生安全局预计，到时奥密克戎病例可能占英国新增确诊病例的至少一半。

在奥密克戎出现前，英国单日新增病例已经连续数月保持较高水平，专家因此担心新毒株将使医疗系统不堪重负。

虽然新规远没有达到先前实施封锁时的严格程度，但仍代表着重大调整，对约翰逊而言存在政治风险。约翰逊政府原本希望通过加快接种追加剂，避免在圣诞节期间推出新的限制措施。

据彭博经济研究统计，英国再次收紧防疫措施，可能造成英国经济每月损失高达20亿英镑。

彭博经济研究高级英国经济学者汉森在一份报告中写道，这个计划可能打击零售业和酒店业。他利用6月份，即人们上次在家工作的最后月份的经济数据进行估算后预计，国内生产总值（GDP）将减少约1%，意味着12月份经济萎缩0.7%。